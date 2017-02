Die Forelle des kleinen Mannes

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenhagen (MOZ) Der deutsche Fisch des Jahres ist die Flunder. Doch die gibt es in Brandenburger Gewässern so gut wie nicht. Der Landesfischereiverband hat deshalb eine eigene Fischart ins Blickfeld gerückt, die wieder auf dem Vormarsch ist - die Schleie.

Das Präsidium des Landesfischereiverbandes unter Leitung von Märkisch-Oderlands Landrat Gernot Schmidt hat sich bei der Fisch-des-Jahres-Wahl für einen der unauffälligsten Bewohner Brandenburger Gewässer entschieden. Die Schleie hält sich vorwiegend zwischen Wasser- und Schilfpflanzen im Uferbereich und am schlammigen Grund von Seen auf. "Mancher Angler hat schon gedacht, in den Seen gäbe es keine Schleien mehr. Aber man sieht sie nur nicht. Und um Schleie an den Haken zu kriegen, braucht es viel Geduld und Ruhe. Denn die Fische sind sehr scheu", sagt Thomas Müller.

Der Geschäftsführer der Falkenhagener Schlaubefisch e.G. kennt sich mit den Schleien bestens aus. Sein Betrieb war einst Deutschlands größter Satzfischproduzent für die Fischart. "Wir haben in den 90-er Jahren jährlich rund 15 Tonnen Satzfisch-Schleie verkauft. Größter Abnehmer war damals der Energiekonzern RWE, der im Kühlwasser eines Kraftwerks Fische gehalten hat", erinnert sich der Berufsfischer. Die Schlaubefischer hatten die Schleien, wie viele andere Brandenburger Fischer, als Nebenfisch mit in ihren Karpfenteichen und haben in speziellen Gewässern Laichtiere für die eigene Reproduktion heran gezogen. Denn die Schleie braucht fürs Laichen klares Wasser und Kraut. Sie klebt ihre Eier an Wasserpflanzen. Im Schlamm sterben die Eier ab. Viele der Falkenhagener Satzfische gingen auch an Anglervereine.

Doch dann kam die gefiederte Katastrophe: "Zwei Jahre hintereinander haben uns die Kormorane faktisch alle Schleie-Laicher geholt", berichtet Thomas Müller und sagt: "Ausgerechnet im Jahr der Schleie wird es von uns kaum noch solche Fische geben."

Lars Dettmann, der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes, hat dennoch Hoffnung für die Schleie: Die sehr ursprüngliche und robuste Fischart sei in den natürlichen Gewässern Brandenburgs wieder auf dem Vormarsch, weiß Dettmann. Das sei der positive Effekt zunehmend verkrautender Gewässer, erklärt der Experte. Er empfiehlt die Schleie unter anderem für kleine, schnell "kippende" Seen und Teiche. Denn so robust wie die Schleie sei nur noch die Karausche, sagt Dettmann. Schleie stellen nur geringe Ansprüche an die Wasserqualität und kommen auch mit wenig Sauerstoff zurecht - zum Beispiel im Winter, unter einer dicken Eisschicht und bei extremer Hitze im Sommer.

Als Speisefisch war die Schleie einst viel bedeutender als heute, weiß der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes. Erst nach der Einführung der Regenbogenforelle aus Amerika verlor die Fischart an Bedeutung und habe den Ruf als "Forelle des kleinen Mannes" bekommen, erzählt Lars Dettmann.