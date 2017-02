Falkenberg befürchtet Müll-Skandal

artikel-ansicht/dg/0/

"Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu", argwöhnt ein Paar, dessen täglicher Spaziergang am Donnerstagnachmittag an dem Gelände vorbeiführt. "Andere Firmen müssen so viele Auflagen erfüllen", sagen sie und deuten auf die Autoverwertungsfirma in unmittelbarer Nachbarschaft. Auf dem nicht umzäunten Grundstück lagern bergeweise Baumischabfälle aus Ziegel, Steinen, Beton und Plastik aller Art. Schnee bedeckt den Unrat. Drei Container stehen zum Sortieren bereit. In einem wurde etwas Metallschrott geladen. Doch dies muss schon länger her sein. Geschehen ist dort schon länger nichts, denn im Schnee gibt es wenig Spuren.

"Wir haben den Zustand beim Landesamt für Umwelt angezeigt", sagte Holger Horneffer, Amtsdirektor des Amtes Falkenberg-Höhe. Auf dem Gelände, das eine einheimische Firma an den Berliner Unternehmer verkauft hat, sei Müll abgelagert worden. Der Landkreis habe die Verantwortung auf das Landesamt für Umwelt geschoben, da eine Bimsch-Genehmigung (Bundesimmissionschutzgesetz) vorliege Der Käufer habe ein Gewerbe angemeldet und wollte Baustoffe annehmen, sortieren und aufbereiten. Das Landesamt für Umwelt habe bei einer Kontrolle im Dezember festgestellt, dass nicht alles in Ordnung ist, sagte Horneffer.

Das Landesamt für Umwelt (LfU) habe bereits am 4. Juli 2016 vom Landkreis Märkisch-Oderland erfahren, dass auf dem Gelände der Bauschuttrecyclinganlage nicht zugelassene Abfälle abgelagert werden, bestätigte Frauke Zelt, Referatsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit, auf Anfrage. Auch das Amt Falkenberg-Höhe habe auf die Situation auf dem Anlagengelände aufmerksam gemacht.

"Mehrfach haben wird den Anlagenbetreiber auf die unhaltbare Situation auf seiner Anlage hingewiesen", erklärte Frauke Zelt. Als Beleg dienten Protokolle unangekündigter Ortsbegehungen. Der Anlagenbetreiber sei am 7. Dezember zum Erlass einer Beseitigungsanordnung angehört worden.

Auf die Anhörung teilte der Betreiber am 11. Januar mit, dass er in der Woche ab dem 16. Januar damit beginnen wolle, das Gelände aufzuräumen. Die Verzögerung begründete er mit den Weihnachtsferien und dem Wetter. Gerade habe erneut eine Kontrolle stattgefunden, die derzeit ausgewertet wird, so die LfU-Sprecherin. Die Ergebnisse werden zeigen, inwiefern der Unternehmern in die Pflicht genommen wird.

Nach Schätzungen von Jörg Schromm seien dort 1000 bis 1500 Tonnen Bauschutt abgelagert worden - pro Tag ein Lkw. Der Gemeindevertreter und Landwirt, der ebenfalls Flächen in der Nachbarschaft besitzt, äußerte sich in der jüngsten Gemeindevertretersitzung zu dem Fall. "Wenn die Firma jetzt Insolvenz anmelden muss, hat der Landkreis ein Problem, denn wir haben es rechtzeitig gemeldet", sagte Schromm.

Geradezu empört über das Ausmaß ist Knut Koall (BVB/Freie Wähler), Gemeindevertreter und Vorsitzender der Kreistagsfraktion. Er kündigte eine Anfrage im Landtag an die Landesregierung an und wolle notfalls sogar das Landeskriminalamt (LKA) einschalten. "Was gedenkt das Land zu tun?", fragte Koall, dem die Verwaltungsarbeit zu langsam vonstattengeht. Er könne nicht verstehen, warum dem Unternehmer nicht längst das Handwerk gelegt wurde. "Man kann doch nicht Jahre brauchen, um dem Einhalt zu gebieten", erklärte Koall, der sich den Schuttabladeplatz genau angesehen und gar Öllachen unter einem verrosteten Radlader gefunden hat.

Der Unternehmer war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.