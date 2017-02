Zehn Millionen für Sanierung II

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Rund 17 Millionen Euro an Fördermitteln sind seit der Wende in die Sanierung der Strausberger Altstadt geflossen. Derzeit wird das Konzept für die Aufnahme in das neue Förderprogramm "Aktive Stadtzentren" erarbeitet, das bis 2027 läuft.

Wenn Uwe Schieferdecker vom Sanierungsträger durch die Altstadt geht, ist er schon froh, das, wo immer möglich, die alte Bausubstanz erhalten worden ist. Dabei habe es nach der Wende durchaus Stimmen gegeben, die "das alte Zeugs abreißen wollten", wie er sich erinnert. Aber mit viel Engagement, Ausdauer und Fördermillionen sei man in Strausberg erfolgreich den Weg der Sanierung gegangen, würdigt der Mitarbeiter der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft (BSG), die die Sanierung der Altstadt betreut. Schieferdecker nennt zum Beispiel die Georg-Kurtze-Straße, die sich zu einem "Schmuckstück" entwickelt habe. Wo es noch Bedarf gebe, seien der Markt und der nördliche Teil der Großen Straße.

Wobei sich an der nördlichen Marktplatzseite in jüngster Zeit durchaus etwas getan habe, wie der BSG-Mitarbeiter bei einem Rundgang zufrieden konstatiert. Das beginne beispielsweise mit dem Gebäude Am Markt 11 für altersgerechtes Wohnen, gehe über die Nummer 12, die Strausberger Bürger für eigene Wohnzwecke nutzen werden, bis zur Nummer 14, die für eben solche Zwecke saniert wurde. Für die Nummer 15 - die frühere Tischlerei Haack - werde derzeit der Förderantrag geprüft. Schieferdecker macht dabei auf ein interessantes Detail aufmerksam. Unter dem heutigen Satteldach sei ein weiteres Dach mit einem Gaubenband entdeckt worden. "Das soll wiederhergestellt werden", kündigt der Stadtsanierer an. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Wann es dagegen mit dem Gebäude Am Markt 13 - dem ehemaligen Argus-Kino nebst Gaststätte - weitergeht, ist noch ungewiss. Es hatte eine Notsicherung gegeben, um die Substanz des Einzeldenkmals zu schützen. Schieferdecker würde eine öffentliche Nutzung begrüßen. "Ein Kino wäre schon gut", findet auch Stephan Kinsner, der ihn auf dem Rundgang begleitet und das Team des Sachbereichs Stadtentwicklung verstärkt. Ob das aber realisierbar ist, steht derzeit noch in den Sternen. Es liefen Gespräche zwischen Gläubigern, Besitzern und Fördermittelgebern, heißt es dazu nur.

Da sieht es für das marode Eckgebäude Buchhorst 20 deutlich besser aus. Die Eigner wollten dort zwei Wohnungen und Büros einrichten, weiß Schieferdecker. Sie könnten mit Fördermitteln in Höhe von gut 200 000 Euro rechnen. Der Bauantrag sei gestellt. "Im Frühjahr geht es los", zeigt sich der BSG-Vertreter zuversichtlich. Stephan Kinsner teilt seinen Optimismus.

Wenn es um den nördlichen Teil der Großen Straße geht, dann kann die Frage nach dem viel debattierten Altstadtcenter nicht ausgespart werden. Schieferdecker und Kinsner haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Konkrete Fortschritte können sie indes nicht vermelden.

Wenn in zwei Jahren das Stadtsanierungsprogramm ausläuft, werden die restlichen zwei Millionen Euro an Fördermitteln aufgebraucht sein.

Damit ist die Sanierung allerdings nicht beendet. "Es gibt weiterhin Bedarf", weiß Schieferdecker. Und der soll zumindest zum Teil mit Hilfe des Bund-Länder-Programms "Aktive Stadtzentren" gedeckt werden. Dabei geht es um Bereiche vor der Altstadt, also beispielsweise das Areal um den Fichteplatz und die Badstraße bis zur Energie-Arena. Schieferdecker geht für den Zeitraum bis 2027 von einem Fördervolumen von bis zu zehn Millionen Euro aus - bislang auch zu je einem Drittel von Bund, Land und Kommune gespeist. Derzeit wird das entsprechende Entwicklungskonzept ausgearbeitet. Schieferdecker und Kinsner sind zuversichtlich, dass Strausberg in das Programm aufgenommen wird.