Haushalts-Entwurf hinfällig

Eigentlich wollten die Stadtverordneten den Haushalt spätestens Mitte März verabschieden. Doch das dürfte nun schwierig werden. Denn die Diskussionsgrundlage ist seit Donnerstag hinfällig. In der Stadtverordnetenversammlung informierte Oberbürgermeister Martin Wilke darüber, dass der Haushaltsplan noch einmal überarbeitet werden muss.

Der Entwurf liegt seit Dezember vor. Dieser orientierte sich an Zahlen und Schätzungen des Landes, die der Kämmerei bei der Erarbeitung zur Verfügung standen. Nun aber fallen die Mittel vom Land spürbar geringer aus. Zum einen sinkt der Frankfurter Anteil an den Einkommensteuern um 1 Millionen Euro. Zum anderen muss die Stadt mit 2 Millionen Euro weniger an Sonderzuweisungen vom Bund auskommen.

Hintergrund hierfür ist der Solidarpakt: Der Bund stellt den ostdeutschen Bundesländern zusätzliche Mittel zur Verfügung, um sie bei den vergleichsweise höheren Kosten der Unterkunft für Sozialleistungsempfänger finanziell zu unterstützen. 2016 kam es turnusgemäß zu einer Neuberechnung dieser Soziallasten. Das Ergebnis: Weil die Wirtschaft brummt und die Arbeitslosigkeit sinkt, erhält Brandenburg über 50 Millionen Euro weniger, die es an die Kommunen verteilen kann. Und Frankfurt fehlen plötzlich 2 Millionen Euro im Gesamthaushalt. Denn die Sonderzuweisungen für die Unterkunftskosten sind nicht automatisch zweckgebunden.

Zwar kann die Stadt auch mit einem Plus von 1,3 Millionen Euro bei den Schlüsselzuweisungen des Landes rechnen. Doch in der Summe bleibt trotzdem ein Loch von 1,7 Millionen Euro, "auf das wir reagieren müssen", so Martin Wilke. Für die Mitglieder des Hauptausschusses bedeutet das: sie können ihr Wochenende nun anderweitig verplanen. In Absprache mit dem Ausschussvorsitzenden Ulrich Junghanns (CDU) sagte die Stadt die für Freitag und Sonnabend geplante erste Klausurtagung zum Haushalt ab.

Stattdessen will die Verwaltung in den nächsten Tagen daran arbeiten, das zusätzliche Minus auszugleichen. Die schwarze Null in 2018 bleibe dabei weiter das Ziel, ebenso wie die Einhaltung aller Auflagen der Aufsichtsbehörde. "Der Haushaltsausgleich wird nicht in Frage gestellt", betont der OB. Zusammen mit Kämmerin Corinna Schubert will er die überarbeiteten Haushaltsunterlagen am 20. Februar dem Hauptausschuss vorstellen. Dieser wird sich dann am 3. und 4. März beim nächsten Klausurtermin mit dem Papier auseinandersetzen. Was den Zeitplan angeht, gibt sich das Stadtoberhaupt optimistisch: "An der geplanten Beschlussfassung zum Haushalt im März 2017 will die Verwaltung festhalten."

Bis dahin jedoch müssen noch einige Verteilungskämpfe ausgefochten werden. Auch, weil einige Fachbereiche der Verwaltung mehr Geld brauchen. Zusätzliche Kosten von bis zu 600 000 Euro stehen im Raum, berichtete Wilke, ohne konkreter zu werden. Die Verwaltung sei bereits dabei, in internen Abstimmungen einen Ausgleich zu finden.

Auch die Stadtverordneten haben erste Ansprüche angemeldet. Einige Mitglieder des Werkausschuss der Kultureigenbetriebe machen sich für höhere Honorare für die freien Mitarbeiter der Musikschule und der Volkshochschule stark. Ebenso für eine zusätzliche Stelle beim technischen Personal. Die dringend notwendige Diskussion um eine Zuschusserhöhung werde angesichts der neuen Haushaltslöcher aber "sicher nicht einfach", prophezeite Sandra Seifert (Linke), die das Anliegen des Werkausschusses in der SVV vortrug.