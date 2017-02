Borgsdorfer Flüchtlingsunterkunft: Eng, aber bewohnbar

artikel-ansicht/dg/0/

Borgsdorf (OGA) Mehrere Hundert Borgsdorfer haben am Donnerstagnachmittag die Gelegenheit genutzt, sich die Unterkunft für Geflüchtete in der Margeritenstraße anzusehen. Sie verschafften sich einen Eindruck von engen, aber freundlichen hellen Räumen.

Blick in die Zimmer: Ganze Familien mit Kindern sahen sich die Unterkunft an. © MZV

Ein Bett, ein Schrank und ein Stuhl für jeden, ein gemeinsamer Tisch, ein gemeinsamer Kühlschrank. Die Zimmer sind bereits teilweise eingerichtet. Die Bettgestelle machen die Enge deutlich, in manchen Vier-Bett-Zimmern fehlt der hohe Kühlschrank noch. An dem kleinen Tisch am Fenster wird auch gegessen, was jeder sich in der Gemeinschaftsküche selbst kocht. Bis zu 54 Frauen, Männer und Kinder können jeweils in einem Block unterkommen. In einem der Häuser sind Gemeinschaftsräume eingerichtet.

"Ganz schön dicht alles", findet ein Besucher. Viele schauen sich still in den Räumen um, einige machen Fotos. Diskutiert wird eher in größeren Kreisen auf dem Flur. Gabriele Buchholz, Fachdienstleiterin beim Kreis für Asylbewerber und Birgit Lipsky, Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte sowie ehrenamtliche Ausländerbeauftragte beim Kreis, führen durch eines der vier gleich strukturierten Häuser, beantworten Fragen. "Wer kommt und wann?" sind die am häufigsten gestellten Fragen, sagt auch Sozialdezernent Matthias Rink später. Genau das weiß die Kreisverwaltung auch nicht. Aber vorbereitet sein, das wollen sichtlich alle. Ab Anfang März soll die Unterkunft bezogen werden, so Gabriele Buchholz. "Wir versuchen, für eine sukzessive Belegung zu sorgen", sagt Matthias Rink. "Wir sind vorbereitet, die Zusammenarbeit ist gut, auch mit der Schule." Das bestätigt der Borgsdorfer Schulleiter Holger Mittelstädt. Zwar sollen die Kinder der Geflüchteten so schnell wie möglich in die Klassen integriert werden. Doch das Schulamt stelle auch Stunden und Personal zur Verfügung, wenn die Deutschkenntnisse der Kinder noch nicht reichen.

Im Laufe des Nachmittags wird es voll in der Unterkunft. Viele Stadtverordnete sind gekommen. Mehr als 200 Flyer hatte die Stadtverwaltung an die Nachbarn verteilt. "Es sieht ganz gut aus. Wohnen möchte ich hier aber nicht", sagt einer nachdenklich. "Solche Trockner haben wir zu Hause nicht. Ist ja alles vom Feinsten", der Satz fällt auch. Tauschen möchte die Besucherin dann aber doch nicht.

Es gibt einen Trockenraum für alle. Und er ist wichtig, erklärt Natalia Romanov, die künftig die Sozialarbeiterin vor Ort sein wird. "Schon aus gesundheitlichen Gründen. Es gibt ja keine Möglichkeit, die Kleidung in den Zimmern trocknen zu lassen." Natalia Romanov und Hohen Neuendorfs Flüchtlingskoordinatorin Maria Arndt haben sich ebenfalls schon kennengelernt. Zu den ersten Aufgaben werde es gehören, Termine für die Anmeldung im Einwohnermeldeamt der Stadt zu machen. "Da kann dann gleich eine ganze Gruppe kommen. Wir bereiten das vor und haben auch einen Sprachmittler da, damit alles reibungslos klappt", sagt Maria Arndt. Sie werde eng mit der Sozialarbeiterin zusammenarbeiten.

Ein Gewaltschutzkonzept für Frauen und Kinder in der Unterkunft soll aufgelegt werden. Manchmal seien es Details, die zu beachten sind, weiß Natalia Romanov. Kurze Wege über den Flur zur Damentoilette, zum Beispiel. Dort könnten auch die Notfallnummern in Fällen von Gewalt angebracht werden. Verschließbare Türen sind wichtig, ebenso die richtige Anzahl von Schlüsseln dazu. "Die Bewohner müssen für Konfliktfälle sensibilisiert werden, aber auch das Wachschutzpersonal", so Maria Arndt.

Viele Mitglieder der Willkommensinitiativen machen sich vor Ort ein Bild. Auch von ihnen gibt es ein paar Hinweise. Einige kennen bereits andere, vergleichbare Unterkünfte. "Erfahrungsgemäß sind die Backbleche immer schnell in den Zimmern verschwunden, weil es nur eins pro Backofen gibt", sagt beispielsweise Regine Jedwabski, die seit Jahren Asylbewerber in Deutsch unterrichtet. "Und es sind zu wenige Steckdosen in den Räumen. Entweder wird Licht gemacht oder das Handy aufgeladen. Da braucht es halt noch ein paar Verlängerungsschnüre."