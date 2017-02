Nachwuchskicker jagen RB Leipzig

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) 20 Mannschaften in einem Turnier, darunter Bundesligisten und internationale Vereine - das gibt es beim Eberswalder Hallenmasters Fitolino-Cup für U12-Junioren am Wochenende im Sportzentrum Westend.

RB Leipzig ist natürlich wieder dabei. Schließlich will der Verein den Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen. Aber auch neue Clubs sind dazugekommen, wie Werder Bremen, Sparta Prag und der FC Augsburg. Sie messen sich mit hochkarätigen Clubs wie Hansa Rostock, VfL Bochum, FC St. Pauli, Hertha BSC Berlin und Hannover 96.

Organisator Marcus Bülow vom Ausrichter FV Preussen Eberswalde hat derzeit alle Hände voll zu tun. Schließlich reisen die Teams heute schon an. "Als Erster kommt der FC Fulham. Die Mannschaft holen wir heute Nachmittag am Flughafen Schönefeld ab. Kurz darauf erwarten wir den FC Augsburg. Die anderen trudeln am Abend ein", berichtet er.

Rund 240 Kinder sind bei dem Turnier dabei. Einige werden im Seehotel und Hotel am Markt in Eberswalde untergebracht, die anderen bei Gasteltern. "31 Familien, alles Eltern von Kindern von Preussen Eberswalde und Lok Eberswalde, helfen uns aus", berichtet Marcus Bülow.

Als er vor sieben Jahren das erste Turnier ausrichtete, sei das noch ganz bescheiden gewesen. "Wir wollten das von Anfang an professioneller aufziehen, aber am Anfang war der Zulauf noch nicht so groß. Doch dann haben von Jahr zu Jahr mehr hochkarätige Vereine zugesagt", freut er sich, mittlerweile viele Top-Clubs dabei zu haben.

Gespielt wird am Samstag in vier Fünfergruppen, wobei sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten für die Finalrunde qualifizieren. Die weiteren Mannschaften ermitteln am Sonntag ab 8 Uhr in der Silberrunde die Plätze 11 bis 20. Am Nachmittag findet dann die Endrunde zur Ermittlung des Siegers und der weiteren Plätze statt. Die Siegerehrung ist am Sonntag gegen 17.30 Uhr geplant.

"Ich freue mich, dass wir so klangvolle Fußballnamen hier in Eberswalde begrüßen können und hoffe natürlich auf zahlreiche Zuschauer sowie hochklassige Spiele der Kinder", blickt Vereinspräsident Danko Jur dem Turnier erwartungsvoll entgegen.

Im nächsten Jahr wird es wieder einen Fitolino-Cup geben, erklärt Marcus Bülow. Dann aber eventuell für eine jüngere Altersgruppe. Denn für U-12-Mannschaften findet im Januar bereits das Bundesliga-Turnier im Rahmen des Hussitencup des FSV Bernau statt. "Vielleicht richten wir uns dann im nächsten Jahr an die E-Junioren", überlegt Marcus Bülow.