"Da können sich einige Teams warm anziehen"

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Nachdem in den vergangenen Wochen einige Testspiele ausgefallen waren, lieferten sich Wandlitz und Klosterfelde am Mittwochabend bei eisigen Temperaturen auf dem Wandlitzer Kunstrasenplatz ein ansehnliches Testspiel, in dem sich der Brandenburgligist wie erwartet mit 4:2 gegen den Gastgeber aus der Landesklasse durchsetzte. "Wir hatten eine gute Ordnung und haben diszipliniert gespielt. Darauf können wir aufbauen", so Wandlitz-Coach Jürgen Beyer.