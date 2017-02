Nur Oder Griffins sicher im Halbfinale

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) In Brandenburgs einziger Eishockeyliga hat es jetzt eine 14-tägige Punkt-spielpause gegeben. Zwischen dem 11. und 26. Februar folgen nun die letzten zehn Partien der Hauptrunde, es schließen sich die finalen Begegnungen um die Abschlussränge bis hin zum Endspiel an.

Dass es in unserem Flächenland beim Eishockey tatsächlich nur in der Uckermark einen regelmäßigen Spielbetrieb gibt (die frühere Ortolan-Liga verschwand vor et-wa fünf Jahren von der Bildfläche), ist dadurch zu begründen, dass es mit der Schwedter Eisarena nur eine einzige Anlage für solche Wettbewerbe gibt - auch wenn hier die Spielfläche nicht internationalen Vorgaben entspricht. Nicht verwunderlich ist deshalb, dass sich unter dem Namen "Uckermarkliga" auch Teams aus anderen Kreisen und seit Jahren eine Mannschaft aus der Hauptstadt zu Partien treffen. Zweimal in Folge konnten zuletzt die Schwedter Eisbären den Titel gewinnen, die dafür auch wieder zu den Kandidaten der Umfrage "Schwedter Sportler des Jahres" gehören. In dieser Saison sind inzwischen 35 der 45 Spiele in der "Vorrunde" (zehn Teams treffen im Modus jeder gegen jeden aufeinander) absolviert und 503 Tore erzielt worden - nun reifen die Entscheidungen heran.

Die Oder Griffins, ein deutsch-polnisches Team, stehen als erste Mannschaft für die Halbfinals fest. Das haben sie unter anderem ihrem jüngsten Sieg gegen Titelverteidiger Schwedter Eisbären zu verdanken. Bei nur noch einer ausstehenden Partie - bei dieser trifft der aktuelle Tabellenführer (20 Punkte) auf den ersten Verfolger, Lokomotive Berlin (18) - ist die Differenz zu den fünftplatzierten Eismammuts Uckermark (13) uneinholbar groß. Die "Mammuts" waren es, die zuletzt für eine der größten Überraschungen der laufenden Spielzeit sorgten: Sie konnten die bisher verlustpunktfreien Flemsdorfer Haie mit 9:7 bezwingen und so ihre Chancen auf die Vorschlussrunde erhalten.

"Mit überragender Teamleistung konnten wir dieses extrem spannende Match für uns entscheiden. Wir gratulieren besonders Grzegorz Wisniewski zur Geburt seines Sohnes am Vortag und seinen drei Treffern gegen die Haie", hieß es auf der Internetseite der Vereins fast euphorisch. Einen 1:2-Rückstand nach den ersten 20 Minuten hatten die Eismammuts im zweiten Drittel in eine 5:3-Führung verwandelt, ehe der Schlussabschnitt 4:4 endete.

Auch das Match der "Griffins" gegen die "Eisbären" war in der gut besuchten Eisarena kein Match für schwache Nerven. Nachdem die Oder Griffins zu zwei frühen Treffern kamen (4., 5.) und den Schwedtern in Überzahl der Anschlusstreffer gelang (9.), stand es zur ersten Drittelpause schließlich 3:2. Sogar 4:2 hieß es für den vermeintlichen Außenseiter im zweiten Durchgang. In einem harten Schlussdrittel mit zahlreichen Zeitstrafen erzielten die Eisbären zwar ein 2:1, aber die Partie ging mit 8:6 an die Oder Griffins, die damit die Tabellenführung übernahmen, aber bereits eine Partie mehr als die vier nächstplatzierten Teams absolviert haben. Dieses Quartett kämpft nun um die drei verbleibenden Halbfinalplätze.

Es gibt nur noch zwei direkte Duelle im Vorderfeld der Tabelle, beide Male mit Lok Berlin - die Hauptstädter treffen jetzt Sonnabend (21 Uhr) auf die Oder Griffins, am 25. Februar (18.30 Uhr) auf die Flemsdorfer Haie. Verliert Lokomotive beide Male und kommen Titelverteidiger Schwedter Eisbären (gegen Freudenberg und Prenzlau) sowie die Eismammuts Uckermark (gegen Ueckermünde und Prenzlau) jeweils zu zwei Siegen, würden die Berliner das Halbfinale verpassen. Aber auch jeden der anderen drei Aspiranten könnte es noch treffen - sehr spannende Partien stehen also an drei Februar-Wochenenden ins Haus, jeder Punktverlust könnte entscheidend sein.