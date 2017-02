Schlichterangebot im Straßenstreit

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551140/

Zwischen Verwaltung und den Klandorfern verlaufen die Gräben, aber auch, so scheint es, im Dorf selbst. Soll die Dorfstraße zur Asphaltpiste ausgebaut werden, wie es die Verwaltung ursprünglich schon für 2017 vorgesehen hatte? Erreicht die "Bürgerinitiative für den Erhalt der historischen Klandorfer Pflasterstraßen" ihre Ziele? Welche Optionen gibt es noch?

Darum geht es am Dienstagabend in dem Dorf mit etwas über 200 Einwohnern. Dicht an dicht sitzen und stehen etwa hundert Menschen im Waldgasthof Perkuhn. Wo sonst für höchstens 30 Gäste regionaltypische Küche serviert wird, tagt der Schorfheider Bauausschuss - vor einem hochinteressierten Publikum mit Redebedarf. "Wir wollen eine Diskussionsgrundlage schaffen, damit alle Dorfbewohner mit den gleichen Informationen versorgt sind", erklärt Volker Südmeier vom Ingenieurbüro Weiland aus Gransee (Oberhavel) zu Beginn.

Südmeier ist der Gutachter, auf den sich nach etlichen Gesprächsrunden in den vergangenen drei Jahren die Verwaltung der Gemeinde Schorfheide, der Klandorfer Ortsbeirat und die Bürgerinitiative einigen konnten. Vier Varianten für einen Kompromiss hält er bereit. Keine geht davon aus, dass die vermutlich um 1900 erbaute und um 1970 mit Bitumen überzogene Feldsteinpflasterstraße komplett entfernt und ersetzt wird. "Diese Alternative ist rausgefallen, weil die Kosten alles übersteigen würden", sagt Südmeier auf Nachfrage.

Infrage kommt ihm zufolge stattdessen die reine Instandsetzung (rund 79 000 Euro). Damit würde die Straße noch wenigstens 20 Jahre halten. Eine zweite Variante wäre, zusätzlich zu den Reparaturen Ausweichstellen zu schaffen (etwa 332 000 Euro). So könnten Lkw und Pkw aneinander vorbeikommen, ohne die Seitenbereiche zu stark zu belasten. Eine dritte Option wäre die Verbreiterung der Fahrbahn (circa 462 000 Euro), ein vierter Vorschlag schließlich ein sogenannter Hocheinbau (etwa 476 000 Euro). Die Straße würde dabei im aktuellen Zustand mit Asphalt überbaut werden.

"Nein, Sie werden von mir keine Variantenempfehlung bekommen", sagt Südmeier auf Nachfrage. "Es ist Ihre Straße. Sie müssen damit leben." Einige Maßnahmen empfehle er zur Verlängerung der Nutzungsdauer aber in jedem Falle: So sollten die Regenentwässerung seitlich der Fahrbahn instand gesetzt und Tempo 30 befolgt werden.

Im Saal ist es während Südmeiers Ausführungen überwiegend ruhig. Im Anschluss aber haben die Klandorfer viele Fragen. Sie drehen sich um Kosten für die Anwohner, darum, wie sich die Varianten ins Ortsbild einfügen. Auch um Sorgen: "Die Instandhaltung wurde ja nicht gemacht. Mit einer neuen Straße könnte das genauso passieren. In zehn Jahren müsste sie wieder bezahlt werden", sagt ein Mann.

Zunehmend ist die Atmosphäre aber auch angespannt. "Lasst euch nicht bequatschen!", heißt es etwa in Richtung Verwaltung. Kurt Oppermann von der Bürgerinitiative stellt Bürgermeister Uwe Schoknecht die Frage: "Dürfen wir als Klandorfer hier mitbestimmen oder werden wir mies ausgetrickst?" Ein Zuhörer moniert, dass ein klares Verfahren fehle. Ihn erschrecke die Aggressivität im Raum, stellt Schoknecht schließlich fest.

Ein Vorschlag von Jürgen Peters, Hochschulprofessor in Eberswalde und von der Bürgerinitiative eingeladen, trägt etwas zur Entspannung bei. Es sei wichtig, den Prozess zur Entscheidungsfindung weiterhin fachlich zu moderieren, erklärt Peters unter Beifall. Eventuell könnte diese Begleitung über die Architektenkammer des Landes laufen, deren Mitglied er ist.

Eine Antwort zum weiteren Procedere gibt es an diesem Abend nicht. Der Ortsbeirat befasse sich noch einmal mit der Straße, heißt es. Deutlich wird aber, dass viele im Dorf sich den Erhalt in ihrer jetzigen Form wünschen. "Kann man das so zusammenfassen, dass eine vernünftige Entwässerung und eine vernünftige Instandsetzung 20 Jahre Ruhe geben würden?", will ein Mann von Gutachter Südmeier wissen. "Ja", ist die klare Antwort.