Bernau (MOZ) Bei einer kostenlosen Waldführung mit den Förstern durch den winterlichen FriedWald haben Interessierte am 11. August die Möglichkeit, mehr über das Konzept der Naturbestattung zu erfahren. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz am FriedWald in der Waldsiedlung.