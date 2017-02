"Airbag-Fußballer" spielen um Landestitel

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Am Sonnabend wird die 2. Bubble-Football-Landesmeisterschaft gespielt. Wie die Premiere findet sie in der Mehrzweckhalle am Gymnasium statt. Beginn des Championats ist um 9.30 Uhr, gegen 17 Uhr ist die Siegerehrung vorgesehen. Insgesamt können die Zuschauer 17 Teams aus der Uckermark und dem Umland anfeuern. Die Spieler schlüpfen beim Bubble-Football in riesige durchsichtige Kunststoffbälle mit entsprechender Knautschzone. Besonderes Problem: das Aufstehen, denn sehr beweglich ist man freilich in diesen "Kostümen" nicht.