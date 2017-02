GLG will wieder verstärkt investieren

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Musik, Reden, Schnittchen, Gespräche - das waren die Zutaten des Neujahrsempfangs der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) am Mittwochabend. Der Klinikkonzern blickte auf 2016 zurück, das letzte Jahr der Konsolidierung. Und laut Geschäftsführung das beste in der Unternehmensgeschichte.

Fasst man die Quintessenz der Ansprachen von Aufsichtsrat und Geschäftsführung in einem Ärztlichen Bulletin zusammen, könnte sich das in etwa so lesen: Der Patient GLG ist genesen. Sein Zustand ist nach der Krise 2012 wieder stabil. In den vergangenen Monaten ging es deutlich bergauf. Der Patient kann deshalb - aus der Konsolidierung - entlassen werden. Zur Kräftigung wird eine Aufbaukur - eine Optimierung - empfohlen. Dank dieser sollte er bis 2020 topfit sein.

Bei den Offiziellen klang dies freilich etwas anders, sprachlich eher politisch und kaufmännisch eingefärbt. Landrat Bodo Ihrke, zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates, sprach von einem "hervorragenden Ergebnis" für 2016, davon, dass der kommunale Klinikkonzern wieder "fest auf Kurs" sei, Geschäftsführer Jörg Mocek verkündete sogar das beste Unternehmensergebnis in der GLG-Geschichte (laut Prognose ein Gewinn von 4,8 Millionen Euro), die Ärztliche Geschäftsführerin Dr. Steffi Miroslau bezeichnete 2016 gleichwohl als "turbulentes Jahr".

Wirklich überraschend waren Resümee und Einschätzung nicht. Hatte doch Mocek schon im vorigen Jahr für Dezember das Ende der Konsolidierung proklamiert und die Mannschaft auf die sich nahtlos anschließende Optimierungsphase eingeschworen. Mit betriebswirtschaftlichen Zahlen hielt sich die Konzernspitze ohnehin zurück.

Den detaillierten Investitionsplan für die Sparte Bau beispielsweise werde man erst im Sommer dem Aufsichtsrat vorlegen, wenn die Jahresabschlüsse durch seien, ließ Mocek Mitarbeiter und Gäste aus Politik sowie Wirtschaft wissen. Zumindest verbal umriss er aber die Projekte, die in der Optimierungsphase bis 2020 realisiert werden sollen: Neu- oder Anbau für die Neurologische Klinik auf dem Gelände des Forßmann-Krankenhauses Eberswalde (und damit Konzentration der Neurologie an diesem Standort); Neubau eines Ärztehauses als Ersatz für die alte Poliklinik an der Robert-Koch-Straße (voraussichtlich ebenfalls im Leibnizviertel) sowie den Aufbau eines Pflege- und Gesundheitszentrums am Kreiskrankenhaus Prenzlau. Letzteres ist am weitesten vorangeschritten. Die GLG habe für das Projekt im Herbst beim Bund Fördermittel beantragt. Dabei ginge es insgesamt um eine Investitionssumme für die uckermärkische Kreisstadt von zehn bis zwölf Millionen Euro, so Jörg Mocek.

Von diesem Vorhaben verspricht sich die Geschäftsführung eine weitere Stärkung des Standortes. Prenzlau schreibe noch rote Zahlen. Aber das Medizinisch-Soziale Zentrum (MSZ) Uckermark, wozu das Krankenhaus Prenzlau gehört, sei inzwischen im positiven Bereich angekommen. Damit bewegen sich jetzt alle Unternehmen der GLG-Gruppe in der Gewinnzone. Im Bereich Medizintechnik sind u. a. am "Forßmann" die Erneuerung der beiden Linearbeschleuniger (Strahlenklinik) sowie die Anschaffung eines zweiten MRT (Klinik für Radiologie) in 2017/18 geplant. Dank erfolgreicher Konsolidierung, so Ihrke und Mocek unisono, könne und müsse das Investitionsvolumen auf alle Fälle wieder erhöht werden.

Als Ziel der Optimierung gab Mocek die Sicherstellung einer "medizinischen Rundumversorgung der Region vor Ort" aus. Kaufmännisch soll sich der Kurs in einer Erhöhung der Umsatzrendite widerspiegeln. Man wolle bis 2020 "den Anschluss an private Klinikunternehmen" schaffen. In Zahlen bedeutet dies: 2020 Rendite von vier bis fünf Prozent, aktuell liegt die GLG laut Mocek bei 2,5 Prozent (2012: 0,25 Prozent) und bewegt sich damit sicher im Feld der kommunalen Gesundheitsunternehmen. "Der wirtschaftliche Erfolg", davon ist Mocek überzeugt, "ist nicht von der Eigentumsform abhängig." Zu den wichtigsten Säulen gehören seinen Worten zufolge medizinische Innovation, Qualität in der Behandlung sowie engagierte Mitarbeiter, die dank Leistungssteigerung monetär partizipieren - mit einer "verbesserten Einkommenssituation", so der Chef.