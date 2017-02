Frage-Runde bei Awo und Linken

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Zwei weitere Veranstaltungen beschäftigen sich in der kommenden Woche mit dem Bürgerentscheid zum Rathaus-Neubau. Die Fraktion Die Linke lädt am 15. Februar ab 18 Uhr in die Galerie Bernau an der Bürgermeisterstraße ein. Es werde sachliche Informationen zu Planung und Kosten geben, verspricht Dagmar Enkelmann.