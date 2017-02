Viel Platz fÃ¼r Investoren

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Das Investor Center Uckermark ICU geht auf Werbetour, die Uckermark-Städte als Mitgesellschafter zu gewinnen. In Angermünde wird derzeit über einen entsprechenden Vertrag verhandelt. In der nächsten Woche entscheiden die Stadtverordneten darüber.

In Angermünde ist noch Platz. Viel Platz für Unternehmensansiedlungen. Im Gewerbegebiet am Stadtrand in der Oderberger Straße sind erst rund die Hälfte der Grundstücke belegt. Doch Investoren in die Uckermark und speziell nach Angermünde zu locken, ist schwierig. Doch im Landkreis Uckermark gibt es seit einigen Jahren einen kompetenten Dienstleister, der Kommunen dabei unterstützt.

Das Investor Center Uckermark, kurz ICU, ist eine kommunale Gesellschaft, die 2001 aus der Wirtschaftsfördergesellschaft hervorgegangen ist und sich die Ansiedlung, Begleitung und Unterstützung von Unternehmen als eine originäre Aufgabe auf die Fahnen geschrieben hat. Gesellschafter sind der Landkreis Uckermark und die Städte Schwedt und Prenzlau.

Jetzt geht das ICU auf Werbetour, um auch Angermünde und Templin als Mitgesellschafter in die kommunale Familie zu holen. Landrat Dietmar Schulze und ICU-Geschäftsführer Silvio Moritz gehen schon seit geraumer Zeit Klinken putzen in den Rathäusern und politischen Gremien. Mit Erfolg.

In Angermünde sind die Weichen für eine Mitgesellschaft gestellt. Am 16. Februar entscheiden die Stadtverordneten, ob die Stadt Mitgesellschafter des Investor Centers Uckermark wird. Markenpartner der Dachmarke Uckermark, die das ICU entwickelte und betreut, ist Angermünde bereits und genießt schon dadurch Vorteile, zum Beispiel die einheitliche Außendarstellung und Vermarktung einer Region sowie die Nutzung der Netzwerkstrukturen.

Als Mitgesellschafter wäre die Stadt künftig gleichberechtigter Teil des Ganzen und profitiert von Projektmitteln, Kooperationen und Synergien. Immerhin gibt der Landkreis einen Zuschuss von 300 000 Euro für das ICU, Geld, von dem auch Projekte der Stadt Angermünde profitieren können und das auch in Standortvermarktung und Imagewerbung fließt. "Investoren auf unsere Region aufmerksam zu machen, ist schwierig, weil wir ein Wirtschaftsraum sind, der sich erst entwickelt", räumt Silvio Moritz ein. Doch Angermünde habe durch seine gute Verkehrsanbindung und die Lage zwischen den Metropolen Berlin und Stettin durchaus Potenzial.

Als Dienstleister erfasst das ICU zum Beispiel aktuell alle Daten der Gewerbestandorte, ist mit Partnern wie ILK, Handwerkskammer, ILB, Arbeitsagentur, Jobcenter, der Zukunftsagentur Brandenburg und auch polnischen Partnern vernetzt.

2017 steht die Fachkräftesicherung im Mittelpunkt, bei der das ICU Unternehmen berät und unterstützt und auch Zugang zu Förderprogrammen schafft. So sollen alle freien Stellen in der Uckermark auf einen Blick in einer Internetbörse sichtbar sein.

Präsentationen der Uckermark-Wirtschaft auf Messen oder im Internet gehören ebenso zu den Leistungen des ICU wie die Beratung und Begleitung von Existenzgründern oder der Aufbau und die Pflege einer Gewerbeflächendatenbank, wirbt Silvio Moritz mit den Vorteilen einer Mitgliedschaft.

Die Stadt Angermünde müsste einen Anteil von 14 000 Euro einbringen. Geplant ist der Beitritt zum 1. Januar 2018.