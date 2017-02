Ländliche Schule im Fokus der CDU

artikel-ansicht/dg/0/

Lichterfelde (MOZ) "Die Schule in Lichterfelde darf nicht schließen." Dieser Meinung ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen und dafür will er sich nun stark machen. Allein, seine Einflussmöglichkeiten sind begrenzt. Das kam auch beim Besuch des Politikers gemeinsam mit seinem Parteikollegen und Kreisverbandsvorsitzenden Danko Jur am Donnerstag in der Einrichtung zum Tragen. Bildung, das wurde von allen Seiten bedauert, ist Ländersache und damit sei auch unklar, ob die Lichterfelder Grundschule trotz eines prognostizierten Einbruchs der Schülerzahlen 2021/22 entsprechend mit Geld und Personal ausgestattet wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551146/

"Ich will Öffentlichkeit schaffen und alle Ebenen aktivieren", antwortete Koeppen auf die Frage des Lichterfelder Schulkonferenzvorsitzenden Michael Janik, was der Mann aus dem Bundestag überhaupt ausrichten könne. Der CDU-Abgeordnete übte auch Kritik am Schulentwicklungsplan des Landkreises. Die Darstellung der Schülerzahlen sei ihm zu schlicht. Der Blick in die Zukunft nämlich endet genau in dem Jahr, in dem die Zahl der erwarteten Kinder nur bei vier liegt. Sie richtet sich nach den Geburten und kann deshalb für Folgejahre nicht abgeschätzt werden. Aus Koeppens Sicht aber müssten auch Baugebiete im Schulbezirk in der Prognose berücksichtigt werden. Denn bauen würden in erster Linie junge Familien, die dann auch für Nachwuchs sorgen.

Wie Peggy Sydow, Leiterin des Ordnungs-, Schul- und Sozialamtes der Gemeinde Schorfheide bekräftigte, entscheide die Kommune als Träger, ob ein Standort aufgegeben wird oder nicht. "Wir machen nicht zu", sagte sie in der Runde am Donnerstag noch einmal und verwies auf das Modell "Kleine Grundschule", wie es bereits in Groß Schönebeck praktiziert wird.

Damit ließen sich auch Durststrecken überbrücken. Die wenigen Schüler würden dann jahrgangsübergreifend unterrichtet werden. Das Modell wird nun auch für Lichterfelde beantragt.Gleichzeitig will die Einrichtung mit ihrem Konzept der Draussenschule die Eltern schulpflichtiger Kinder vom Eberswalder Stadtrand locken. "Wir haben durchaus Anfragen von Eltern, die nicht aus unserem Einzugsbereich sind", sagte Lehrerin Cathrin Rütze. Doch der Schulbezirk sei mit Lichterfelde sowie den Schorfheider Ortsteilen Werbellin und Altenhof klar definiert. Wer dort wohnt, darf die Draussenschule besuchen. Ausnahmen gibt es nur auf Antrag, was wiederum den Punkt der Schülerbeförderung aufwirft.

Derzeit liefen Gespräche mit Eberswalde, Kinder aus der Clara-Zetkin-Siedlung im Nachbarort unterrichten zu lassen, erläuterte Peggy Sydow auf Nachfrage von Danko Jur. Vorausgesetzt die Eltern gingen da mit.