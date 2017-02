Drittklässler in Brandenburg sind schwach im Rechnen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Ergebnisse der jüngsten Vergleichsarbeiten von Brandenburger Drittklässlern (Vera 3) geben Grund zur Sorge. Vor allem im Fach Mathematik haben laut dem am Donnerstag vom Bildungsministerium vorgestellten Länderbericht viele Grundschüler deutliche Defizite. So erreichen 30 Prozent von ihnen im Bereich "Zahlen und Operationen" nicht den Mindeststandard. In diesem Bereich wird zum Beispiel überprüft, ob die Kinder Zahlenreihen erkennen und wie gut sie im Rechnen sind. Ein Beispiel: 30 Gummibärchen wiegen ungefähr 50 Gramm. Wie viele Gummibärchen sind ungefähr in einer 250g-Tüte? (Lösung: 150)