Telefonsprechstunde zu Bürgerentscheid

Bernau (MOZ) Anfang März sind alle Bernauer aufgerufen, über den Bau eines neuen Rathauses zu entscheiden. Die Barnimer SPD-Landtagsabgeordnete Britta Stark, die zugleich Präsidentin des Brandenburger Landtags ist, schaltet sich in die aktuelle Debatte ein und ruft dazu auf, am 5. März "pro Rathaus" und deshalb mit Nein beim Bürgerentscheid zu votieren.

"Wir Bernauer sollten die Chance, ein modernes und barrierefreies Rathaus zu errichten, ergreifen. Bernau ist eine Stadt, die sich diese Zukunftsinvestition leisten kann, ohne deshalb auf anderes verzichten zu müssen." Stark erinnert in diesem Zusammenhang an den Neubau des Brandenburger Landtags: "Auch hier hat es im Vorfeld viele Diskussionen gegeben. Seit das neue Gebäude steht, sind die Kritiker verstummt. Sowohl die Bedingungen für die Mitarbeiter, als auch für alle, die das Haus besuchen, haben sich enorm verbessert. Das wünsche ich mir auch für Bernau. Das neue Rathaus wird ja kein Schloss, sondern lediglich ein moderner Zweckbau, aber ich bin mir sicher, dass sowohl Bürger, als auch Gäste und Mitarbeiter der Stadt von dem neuen Gebäude im Herzen Bernaus profitieren werden", ist Britta Stark überzeugt.

Da die SPD-Frau bei Gesprächen mit Bürgern festgestellt hat, dass Hintergrundinformationen zum Rathausneubau und wirkliches Faktenwissen oft fehlen, wird Britta Stark gemeinsam mit der SPD-Stadtfraktion Bernau eine Telefonsprechstunde durchführen. Sie findet am Montag, 20. Februar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr statt. Unter den Rufnummern 03338 459248 und 459842 besteht dann die Möglichkeit, sowohl Frage zum Rathausneubau, als auch zum Wahlprozedere loszuwerden.

Bei der Diskussion um den Rathaus-Neubau weisen die Initiatoren derweil auf einen bisher nicht diskutierten Aspekt hin. "Der sukzessive Ausbau von E-Government-Lösungen führte bereits in der Vergangenheit dazu, dass der persönliche Besuch im Rathaus immer mehr zurückging", erklärte Peter Vida. Eine moderne, bürgerfreundliche Verwaltung zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass sie eine unbürokratische Antragsbearbeitung online von zu Hause ermögliche. Auf jeden Fall werde der Trend zu Back-Office-Lösungen wachsen, so der Stadtverordnete. Es sei daher nicht mehr zeitgemäß, ein möglichst großes und prestigeträchtiges Rathaus zu errichten. Bei Kosten von bis zu 20 Millionen Euro würden schlichtweg die falschen Schwerpunkte gesetzt. Deswegen gehe es am 5. März auch darum, das Geld wirklich zukunftsweisend einzusetzen. Eine sparsame Variante beim Bau nebst zeitgleicher Erweiterung der E-Government-Möglichkeiten ist dabei der bessere Weg, betonte Vida.