Kulturanspruch in der Provinz

Von der nur eine Autostunde entfernten Berliner Kunstszene profitiert das MKC. Geschäftsführerin Kathrin Freese will diesen Vorteil für höchste Kulturansprüche auf dem Lande einsetzen. Schon das mehrfach preisgekrönte Programmkino hat immer mal wieder auftauchende großstädtische Vorurteile von angeblicher Provinzkultur schnell ins Gegenteil verkehrt. Gerade Berliner Gäste suchen in den Ferienmonaten neben Natur und Ruhe das besondere Kulturerlebnis am Abend.

Mit solcherart Symbiose macht der in dieser Woche nach großem Umbau wiedereröffnete Kulturtempel von sich reden. Entsprechend ausgefallen - die von den Berliner Artistokraten gestaltete und moderierte Einweihungsparty: Bürgermeister Detlef Tabbert verlor dabei auf der Bühne sprichwörtlich den Boden unter den Füßen, Kathrin Frese tanzte mit den Künstlern und der SPD-Landtagsabgeordnete Uwe Schmidt entstieg einer barocken Kulissen-Kutsche.

Mit solchem Auftakt will das Kulturzentrum vom Lande seinen neuen Stellenwert demonstrieren. Denn Kathrin Frese stand mit ihrem Team noch vor einigen Monaten vor der Frage: "Müssen wir dicht machen?" Der in die Jahre gekommene Bau mit seinen technischen Schwierigkeiten und dem fehlenden Brandschutz verursachte ebensolches Kopfzerbrechen wie die unzureichende Finanzausstattung für das Personal.

Also machte sich Kathrin Frese auf eine einzigartige Betteltour, verschaffte sich Gehör bei Kulturförderern im Land, beim Kreis, bei der Sparkasse und in der Stadt. Das Unfassbare gelang: Entgegen der Rotstiftgefahr früherer Jahre in Sachen Kultur stellten sich alle Seiten in seltener Eintracht hinter das MKC, erhöhten ihre Finanzen auf das Doppelte, brachten 1,5 Millionen Euro für die Sanierung zusammen und bestätigten eine dauerhafte öffentliche Förderung für das Personal. "Wir haben es geschafft", so der erlösende Seufzer von Kathrin Frese beim Marathon der Gratulanten. Die Neugründung der Film- und Theaterbühne sei ein Zeichen für Kultur auf dem Lande und Gemeinsinn. "Hier soll man auch zukünftig nicht nur gut unterhalten werden, sondern auch Neues erfahren, mit anderen ins Gespräch kommen und eigene Sichtweisen überprüfen. Um unsere Gesellschaft in eine gute Zukunft zu führen, sind Orte wie das Multikulturelle Centrum, die nur durch gemeinschaftliches Handeln entstehen und die eine wichtige Öffentlichkeit vor Ort herstellen, unerlässlich."

Mit seinen rund 30 000 Besuchern pro Jahr hat das MKC doppelt so viele Gäste wie die Stadt Templin an Einwohnern. Doch die Zuschauer und Mitmacher kommen nicht nur aus dem Umland, sondern aus der gesamten Uckermark und eben auch aus Berlin. Der rundum erneuerte, mit raffinierter Lichttechnik, besserer Akustik und funktionierender Klimaanlage ausgestattete Saal samt Ausstellungsräumen und Theaterfoyer kann jetzt seinen multifunktionalen Charakter ausleben. Bewegliche Stuhlreihen, veränderbare Vorhänge für die Fenster bei Kino- und Kleinkunstaufführungen wie auch die besondere Architektur der Decke schaffen dafür die Voraussetzungen. Das Team um Kathrin Frese will nun das spezialisierte Programmkino noch erweitern, Gastspiele ausbauen und anspruchsvolle Kunst engagieren. Nur durch das starke Nebeneinander der Sparten könne der Kulturbetrieb auf dem Lande mit mehr als 100 Veranstaltungen im Jahr seine volle Wirkung entfalten. "Die Uckermark ist kein Nirgendwo", sagt Kathrin Frese. "Auch wenn wir in der Provinz sind, haben wir hohe Ansprüche."