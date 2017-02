Donnernder Lkw-Verkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Schönerlinde (MOZ) Anwohner der Schönerlinder Dorfstraße fordern von den Behörden und der Polizei eine Durchsetzung des Durchfahrtsverbotes für Lkw. Grund sind die Erschütterungen in den Fundamenten ihrer Häuser sowie Gefahren durch meist zu schnelle Fahrzeuge.

© MOZ/Hans Still

Dieser Fahrer mit seinem Viehtransporter ist nur einer von etlichen Lkw-Lenkern, die sich regelmäßig über das Durchfahrtverbot für Lkw hinwegsetzen. © MOZ/Hans Still

Wer von der Gaststätte "Zur Linde" in Richtung Bahnhof fährt, sollte eigentlich Tempo 30 einhalten. Ein entsprechendes Verkehrsschild fordert dazu auf. Doch die breit angelegte Piste lädt ganz offenbar dazu ein, diese Vorgabe zu missachten. "Pkw fahren hier nicht selten mit 80 oder 90 Sachen raus, das muss man gesehen haben", berichtet beispielsweise Werner Graichen, Anlieger der Dorfstraße. Dabei bleibt es allerdings nicht, wie ein Vor-Ort-Termin mit Wolfgang Sasse belegt. Der Stellvertreter von Ortsvorsteher Frank Liste ist ebenfalls Anlieger der Dorfstraße. Die Raserei einerseits, andererseits der Schwerlastverkehr - für die Anwohner ergibt das eine Gemengelage, die sie mit großem Ärger und mit Ängsten erfüllt. "Eigentlich sollten hier gar keine Lkw fahren, es herrscht nämlich ein Durchfahrtsverbot für Lkw. Ausgenommen ist der Lieferverkehr", verdeutlich Sasse.

Und Werner Grainchen erzählt, was mit seinem Haus passiert, wenn die Lkw durch die Dorfstraße donnern. "Diese alten Häuser haben alle keine festen Fundamente. Daher wackeln fast die Wände, wenn der Schwerlastverkehr hier richtig Gas gibt." Dazu kommt der Ausbauzustand der Dorfstraße, die vor etlichen Jahren noch eine einfache Pflasterstraße war. A usgebaut wurde sie nie, stattdessen kam eine Bitumenschicht auf die Fahrbahn, das muss bis heute ausreichen.

Dass die Dorfstraße überhaupt so interessant für Brummifahrer ist, hängt mit den Betrieben auf dem Industriegebiet jenseits des Schönerlinder Bahngleises zusammen. Dort wird Asphalt hergestellt, eine Firma produziert Dachziegel, Beton wird zu Recycling gebrochen - allesamt Unternehmungen mit großem Transportbedarf. Schließlich nimmt auch das Klärwerk die mobil entsorgten Abwässer entgegen. "Im Winter herrscht hier noch eher weniger Verkehr, einige Firmen im Industriegebiet fahren die Produktion herunter. Aber wir wollen das Thema endlich grundsätzlich angehen, denn so kann es nicht weitergehen", erklärt Sasse die gegenwärtigen Bemühungen.

Aus diesem Grund kam es unlängst zu einem Termin verschiedener Behörden. Geprüft wurde beispielsweise im Bereich des Bahnüberganges eine Einengung der Straße, um den Lkw-Fahrern die Durchfahrt zu versperren. Das scheitert allerdings an der Tatsache, dass Wendemöglichkeiten für Lkw fehlen. Machbar ist dagegen, das Durchfahrtsverbot für Lkw in der Dorfstraße vorzuziehen, sodass die Lenker schon beim Einbiegen in die Straße das Schild erkennen, ebenso den neuen Zusatz, "keine Wendemöglichkeit für Lkw".

Seitens der Wandlitzer Verwaltung ist parallel geplant, die Gewerbebetriebe anzuschreiben und darum zu bitten, die legalen Wege zu nutzen. "Wir reden hier maximal von einem Kilometer Umweg. Wer aus Berlin kommt, kann sogar Strecke sparen", verdeutlich Wolfgang Sasse. Für die Unbelehrbaren will die Polizei ein "Hilfsprogramm" auflegen: Mit Beginn des Frühjahrs und der dann erwarteten Zunahme des Lkw-Verkehrs will die Polizei die Einhaltung von Durchfahrverbot und Geschwindigkeit überwachen.