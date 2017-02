Phänomenale Aha-Effekte

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Phänomenta ist wieder in der Stadt. Nach 2008 und 2015 ist die beliebte Wanderausstellung zum dritten Mal im Schwedter Oder-Center zu sehen. Sie bringt Besuchern mit Experimenten die Gesetze und Phänomene der Physik näher - und zwar so, dass es Spaß macht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551154/

Hendrik Guse (6) bringt die acht Meter lange Stahlfeder in der Ausstellung "Phänomenta" im Schwedter Oder-Center in Schwingung. Opa Burkhard Guse schaut zu.

Hendrik Guse (6) bringt die acht Meter lange Stahlfeder in der Ausstellung "Phänomenta" im Schwedter Oder-Center in Schwingung. Opa Burkhard Guse schaut zu. © MOZ/Oliver Voigt

Wer die Phänomenta in Flensburg besuchen will, zahlt acht bis elf Euro Eintritt. Die Ausstellung im Oder-Center ist kostenlos. Sie ist ein Muss für alle Eltern, Großeltern und Lehrer, die ihre Kinder für Physik begeistern wollen. Eine riesige Feder, die an einem kleinen Handgriff in Schwingungen mit bis zu einem Meter Ausschlag zu jeder Seite versetzt werden kann, zieht Kinder wie magisch an. Auch jenes Kind, das in uns Erwachsenen immer noch schlummert, wenn es um Unerklärliches, Magisches, Phänomenales geht, für das es doch irgendeine Erklärung geben muss.

Auf jeden Fall macht Physik so einfach Spaß. Wenn große Federn schwingen, Flaschen in einer Wassersäule aufsteigen, Körper in Zerrspiegeln zu Karikaturen werden, Puzzlefans am Soma-Würfel tüfteln oder Kugeln auf unterschiedlich langen Bahnen gleich schnell ins Ziel rollen. Ganz im Gegensatz zu trockenen Physikstunden in der Schule mit langweiligen Definitionen von Schwingungen, Amplituden und Interferenzen.

Christina Holst aus Kiel betreut die Ausstellung in Schwedt als Zuverdienst neben ihrem BWL-Studium. Bei ihr haben sich schon zwanzig Schulkassen aus Schwedt und Umgebung für eine Führung durch die Phänomenta angemeldet. Dabei ist die Schau, sind alle ihre Experimente meist selbsterklärend. "Ich animiere die Kinder auch eher, keine Berührungsängste zu zeigen und alles auszuprobieren. Dann versuchen wir gemeinsam zu klären, warum wohl die selbstgebaute Bogenbrücke bei einem Kind zusammenbricht, beim anderen nicht. Oft sehe ich einige Kinder dann am Nachmittag noch einmal, dann mit Mama, Papa oder Opa", erzählt die Betreuerin der Ausstellung.

Die Ausstellung zeigt beliebte Exponate der ersten Ausstellungen sowie einige neue. Erstmals ist eine kleine Nachbildung des Armes'scher Raumes dabei, der unsere Wahrnehmung überlistet und uns größer oder kleiner erscheinen lässt, je nachdem, ob wir uns in die rechte oder linke Ecke stellen. "Ich bin ja größer als du", ruft die achtjährige Emilia aus Ueckermünde ihrem Vater zu. Sie kann das Bild auf einem Monitor sehen, das uns dank schiefem Boden und verzerrter Wandgestaltung optisch täuscht. Zwei Halbstarke verfolgen fasziniert einen in der Luft schwebenden Plastikball über ihren Köpfen, gehalten im Luftstrom eines Lüfters. Ein Fernsehgenerator lässt erst dann ein TV-Bild auf dem Monitor erscheinen, wenn jemand ausreichend am Rad gestrampelt ist, um Strom mit dem Raddynamo zu erzeugen. An einer Kinotonne können Besucher erleben, wie die Bilder einst das Laufen lernten. Aha-Effekte liefert ein großer Farbmisch-Filter, an dem Gelb über Blau gedreht werden kann. "Was kommt dabei heraus?", fragte ein Vater seinen Knirps. "Mischmix", antwortete der, und dreht am Rad. Kaum lagen die Folien übereinander, verbesserte er schnell: "Grün, es wird grün!"

Die Wanderausstellung "Phänomenta ist bis zum 25. Februar im Schwedter Oder-Center zu sehen. Schulkassen können einstündige Führungen buchen. Kontakt: Center-Management, Tel. 03332 43370.