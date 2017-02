Neues Konzept für Fontane-Rallye

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551158/

In den Wintermonaten vor dem Jahreswechsel rauchten die Köpfe bei den RSG-Mitgliedern. "Wir haben uns wirklich viele Gedanken gemacht, wie wir unsere Rallye am Leben erhalten können", so Vereinschef Jörg Litfin. Rote Zahlen darf die Traditionsveranstaltung nicht schreiben. "Sonst droht der Rallye ganz klar das Aus", bringt es Litfin auf den Punkt. Der Gedankenaustausch und die Ideensammlung war jedoch fruchtbar. Es entstand ein Konzept, von dem der RSG-Chef nicht nur restlos überzeugt ist, sondern das bei ihm auch leuchtende Augen hervorruft.

Die Fontane-Rallye 2017 wird in der geplanten Form eine Premiere sein. Denn neben dem allseits bekannten Wettkampf mit den drei Wertungsprüfungen bei Storbeck und Herzberg sowie dem Stadtrundkurs auf der Wittstocker Allee finden am selben Tag zwei weitere Rennen statt. Beim Fontane-Histo-Cup starten Fahrzeuge, die älter als 20 Jahre - also die, die zur so genannten Gruppe H gehören - sind. Neuruppin ist damit zum dritten Mal Teil der vom Allgemeinen Deutschen Motorsport Verband (ADMV) ausgeschriebenen Cup-Serie. "Gleichzeitig bieten wir auch erstmals den Fontane-Classic-Cup an", so Litfin. Eine Rallye für jedermann - lizenzfrei. Hier erhalten Autos, die älter als 25 Jahre sind, die Starterlaubnis. Sowohl der Histo, als auch der Classic-Cup sind Gleichmäßigkeitsprüfungen auf den selben Strecken, die die Rennpiloten der Fontane-Rallye zurücklegen, jedoch mit einer vorgegebenen Durchschnittsgeschwindigkeit. Bei der Classic-Variante sind nicht mehr als 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. "Daher ist kein Überrollkäfig nötig. Und es besteht auch keine Helmpflicht", erklärt Litfin.

Bezüglich des 1. ADAC Classic-Rennens hat sich die RSG einen Berliner Verein mit ins Boot geholt, der Wettkämpfe für jene spezielle Auto-Klasse seit Jahren organisiert. "Wir schmeißen uns zusammen und gewinnen somit gleich einen Partner, der für uns die Werbetrommel rührt und sich in der Szene bestens auskennt", so Litfin. So wird eine Etappe von Berlin nach Neuruppin führen. "Man kann natürlich auch vor Ort mit einsteigen", hofft Litfin auf ein großes Interesse. Allein aus dem Berliner Raum rechnet er fest mit 40 Startern. Diese Classic-Variante kommt dem ursprünglichen Charakter der Fontane-Rallye mit Gleichmäßigkeitsprüfung und Orientierung sehr nahe.

Insgesamt hofft die Ruppiner Rennsportgemeinschaft auf knapp 80 Teilnehmer verteilt auf alle drei Rallyes. Voraussichtlich fünf Neuruppiner Teams werden mit an die Startlinie rollen.

Bei einer Konferenz von Rallye-Veranstaltern in Burgstädt (bei Chemnitz) war die RSG jüngst einer von fünf Clubs, die "in die Offensive gingen und gesagt haben, ja, wir stellen wieder eine Rallye auf die Beine", blickt Litfin durchaus besorgt auf die Motorsportszene. Er ergänzt: "Wir werden weiter alle Hebel in Bewegung setzen, dass dieser Sport in Neuruppin erhalten bleibt."

Die Ausschreibungen für die drei Rennen bei der 18. Fontane-Rallye sind in Kürze auf der RSG-Homepage abrufbar.