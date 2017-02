Bürgermeister reden über marode L 214

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Schritt für Schritt kommt Helmut Jilg bei der L 214 seinem Ziel näher. Der Vorsitzende des Unterausschusses Demografischer Wandel nimmt seinen Auftrag im Kampf gegen den maroden Zustand der Landesstraße zwischen Zehdenick und Fürstenberg ernst. Mit dem einhelligen Rückhalt seiner Ausschuss-Mitgliedern in der Tasche, dass die Straße "unbedingt verbessert" werden müsse, hatte Jilg am 19. Januar einen Termin bei Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD). Darüber berichtete Jilg am Mittwoch dem Unterausschuss. Erstes Ergebnis: "Auch der Landrat sieht dringende Notwendigkeit", den Straßenzustand zu verbessern. Zweites Ergebnis: Noch im Februar solle es einen gemeinsamen Termin mit den drei Bürgermeistern von Gransee, Fürstenberg und Zehdenick geben, so Jilg. Das wurde vom Kreis am Donnerstag bestätigt.

Neben den beiden Ergebnissen bleibt aber das Hauptproblem: Wer bezahlt die Straßensanierung? Das Land, dem die Straße gehört, sieht sich mit Verweis auf den B-96-Ausbau außerstande, eine weitere Großbaustelle zu eröffnen. Die geschätzten Kosten nur für den grundhaften Ausbau des Abschnitts Marienthal - Fürstenberg liegen bei zwölf Millionen Euro, nannte Jilg am Mittwoch eine Zahl. Weil das Land als Finanzier ausfällt, kommt der Kreis ins Spiel. Der Vorschlag: Die Landesstraße wird in eine Kreisstraße umgewandelt. Damit wäre der Kreis Baulastträger und für die Unterhaltung der Straße verantwortlich.

Der Kreis sieht das sachlich. Denn ob das Land, wie versprochen, Geld für die Sanierung herausrückt, halte der Kreis für eine "sehr vage Aussage", so Jilg. Außerdem bleibt der Kreis bei seiner grundsätzlichen Haltung, dass die Umwidmung einer Straße das Brandenburgische Straßengesetz (BbgStrG) regelt. Unterm Strich heißt es da: Das Land muss für einen ordentlichen Straßenzustand sorgen. Das Land Brandenburg versucht jedoch seit 2011, Landesstraßen zu Kreisstraßen beziehungsweise Gemeindestraßen umzuwidmen. Allerdings möchte das Land die Straßen im bestehenden - meist sehr maroden - Zustand abgeben. "Die Landkreisverwaltung ist nicht bereit, diese finanziellen Verpflichtungen zu übernehmen und lehnt Vorstöße in diese Richtung ab", stellt Kreissprecher Ronny Wappler am Donnerstag klar.

Der Ausschussvorsitzende Helmut Jilg forderte am Mittwoch, unbedingt die drei Parlamente, der betroffenen Kommunen entlang der L 214 zu beteiligen. Auch, um zu klären, was für Mehrkosten bei einer Herabstufung zur Gemeindestraße auf die Kommunen und Anwohner zukomme. Beim Stichwort "Ausbaubeitrag", sagte Helmut Jilg: "Da geht es ans Eingemachte."Viele Fragen sind also noch offen. Auch die der Abgeordneten Katrin Gehring (CDU): "Geht es um einen grundhaften Ausbau oder eine grundhafte Sanierung?" Ohne Widerspruch blieb hingegen die Aussage von Elke Bär (Linke) über die L 214: "Das ist eine der schlechtesten Straßen, die wir haben."

Bisher hat in Oberhavel nur die Stadt Liebenwalde mal eine Straße übernommen. Gemeinsam mit Groß Schönebeck wurde die L 212 von der B 167 bis Groß Schönebeck als kommunale Straße übernommen. Hierdurch konnte der jahrelange Investitionsstau - insbesondere auch für die Ortsdurchfahrt Hammer - aufgelöst werden.