Elektroband "Moderat" startklar für die Welttournee

Schildow (OGA) Oberhavels aktueller Kulturpreisträger Gernot Bronsert packt schon die Koffer. Am kommenden Donnerstag bricht er mit seinem Schildower Nachbarn Sebastian Szary und der gemeinsamen Elektroband "Moderat" zur großen Welttournee auf. Den Abschluss bildet ein Konzert in der Berliner Wuhlheide.

"Unsere Vorfreude ist riesig", sagt Bronsert. "Wir starten kommenden Donnerstag in der Schweiz, am Freitag sind wir dann in Reykjavik. In Island waren wir noch nie. Vielleicht schaffen wir es sogar, ein paar Nordlichter zu sehen." Bislang stehen 32 Shows in 20 verschiedenen Ländern in Europa, Asien und Nordamerika auf dem Konzertplan der Band, zu der neben Bronsert und Szary noch der Berliner Sascha Ring (Apparat) gehört.

Große Konzertkulissen sind die seit Jahren gefragten Elektromusiker, die mit Hits wie "Nusty Rails", "Last Time" und vor allem "Bad Kingdom" bekannt und berühmt wurden, zwar schon gewohnt. Erstmals werden sie sich Anfang Juli aber auch beim legendären Roskilde-Festival in Dänemark die Hauptbühne mit internationalen Stars wie den "Foo Fighter" oder "Arcade Fire" teilen. Nach Roskilde pilgern jährlich bis zu 115 000 Besucher. Ebenso viele werden Mitte Juni beim Sonar Festival in Barcelona erwartet, für das "Moderat" neben der amerikanischen Hip-Hop-Gruppe "De la Soul" und den französischen Elektromusikern von "Justice" als Hauptact angekündigt sind. "Im Sommer werden wir vor allem auf Festivals in ganz Europa zu sehen sein", sagt Bronsert. In Deutschland gehören dazu das Puls Open Air am 10. Juni in Kaltenberg und eine Woche später das Maifeld Derby Festival in Mannheim.

Zuvor geht es im April für eine Woche für vier Konzerte über den großen Teich. Shows sind unter anderem in New York und Montreal geplant. Den krönenden Abschluss der Welttournee bildet ein Live-Konzert auf der Freilichtbühne der Berliner Wuhlheide vor bis zu 17 000 Fans. "Ein Heimspiel für uns. So eine große Kulisse hatten wir in Berlin aber noch nie", freut sich Bronsert schon auf das Tournee-Finale, zu dem "Moderat" auch viele Freunde aus der Heimat eingeladen hat. Zum Warmhören empfiehlt sich das im Berliner Velodrom aufgenommene Live-Album, das seit November im Handel erhältlich ist.

Bevor es nächste Woche losgeht, legen Gernot Bronsert und Sebastian Szary noch als DJ Team "Modeselektor" in der Nacht zu morgen noch bei der weltweiten Partyreihe "Boiler Room" im "Prince Charles" in Kreuzberg auf. Mit dabei sind internationale Szene-Stars wie Sasha, Goldie und die Paul-Kalkbrenner-Entdeckerin Ellen Allien.

Für die exklusiven und in aller Welt gefeierten Boiler-Room-Partys werden keine Karten verkauft, sondern nur verlost. Für die Show heute Abend sind schon alle weg. "Boiler Room" unterhält aber einen eigenen TV-Kanal, bei dem die Auftritte der DJs gezeigt werden. "Die Berliner Party wird in zwei bis drei Wochen bei boilerroom.tv zu sehen sein", so Bronsert.

Der 38-jährige Schildower war im Oktober vom Landkreis Oberhavel nicht nur für sein musikalisches Werk mit dem Kulturpreis ausgezeichnet worden, sondern auch für sein soziales Engagement. Er und Sebastian Szary unterstützen mit ihrer Plattenfirma "Monkeytown Records" unter anderem den Schönfließer Fußballverein. In den Herbstferien ermöglichten sie den E-Junioren ein Trainingslager beim FC Bayern. Zudem fördern die Schildower Nachwuchskünstler.

Karten für das "Moderat2-Konzert am 2. September in der Wuhlheide gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung in Oranienburg und Gransee für 42,25 Euro.