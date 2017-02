artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Ländliche Idylle" des bulgarischen Komponisten Svetoslav Obvetenov spielte Meike Ahrens, die bei "Jugend musiziert" im Januar einen 1. Preis erhielt, am Mittwoch am Piano. Damit umrahmte sie musikalisch die Vernissage in der Rathausgalerie. Ländliche Idyllen finden sich einige in der Ausstellung "Querbeet".

Querbeet geht es durch die vielen Techniken der 18 ausstellenden Künstler des Karl-Mertens-Kunstvereins. Sie reicht von Öl über Acryl und Aquarell bis zu bearbeiteter Tuschmalerei. Zu sehen Menschen und Tiere, Landschaften und Rathenower Stadtansichten, eine Reihe mit Fahrrädern, Abstraktes und Mysteriöses. "Diese Ausstellung hat der Verein quasi über Nacht zusammengestellt", so Rathauschef Ronald Seeger. "Da der Künstler Christian Mielke, der eigentlich im ersten Quartal hier ausstellen sollte, leider kurz vor Weihnachten von uns gegangen ist. Unsere Gedanken sind daher heute auch bei dem Verstorbenen."

Bei der Führung durch die Ausstellung erklärte unter anderem Klaus Schega aus Nennhausen dem Bürgermeister seine Bilderserie, mit denen er den fiktiven Lebenszyklus eines Mannes, vom Kind bis zum Tod, über das ungewöhnliche Motiv "Fahrrad" darstellt. Achim Wolf zeigt unter anderem einige Tierbilder. Darunter befindet sich mit "Waldkauz" auch der "Vogel des Jahres 2017". Unter den 98 Bildern sind auch zwei ältere Werke der Familie Mertens. Karl Mertens' Sohn Steffen malte seine damalige Ehefrau "Anna beim Töpfern". Daneben hängt ein Ölbild ihrer beider Sohn Jan Mertens, der seine Ehefrau "Tine in den römischen Bädern" verewigte.

Der am 17. März 2007 gegründete Kunstverein hat derzeit knapp 40 Mitglieder. An diesem Tag jährte sich der Geburtstag des Bildhauers Karl Mertens zum 104. Mal. Seit einem Jahr gehört auch der Maler Wilfried Specht aus Fischbeck dazu, von dem drei Bilder in der Ausstellung zu sehen sind. Die "Stadtgalerie" des Karl-Mertens Kunstvereins in der Berliner Straße 1, steht indes allen Interessierten dienstags und donnerstags, 13.00 bis 18.00 Uhr, offen. Die Ausstellung "Querbeet" in der dritten Etage des Rathauses ist bis 25. März zu sehen.

Am 22. Februar, 15.00 Uhr, findet im Bereich des Bürgerservice die Vernissage der Werkschau der Rathenowerin Kerstin Razeng statt. Die Besucher der Frühlingsgalerie 2016 wählten sie zur Siegerin unter den damals ausstellenden 40 Künstlern. Sie hatten ihre Werke in den Schaufenstern der Einzelhändler ausgestellt. Einige waren auch am Tag der Frühlingsgalerie persönlich anwesend, malten direkt in den Geschäften und kamen mit den Besuchern ins Gespräch.

In diesem Jahr findet die Frühlingsgalerie am 2. April statt und alle Künstler sind wieder aufgerufen, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Es können jeweils zwei bis drei Bilder ausgestellt werden, wovon ein Bild am Wettbewerb teilnimmt. Zu gewinnen gibt es erneut eine Einzelausstellung im Rathaus.

Jeder, der am Wettbewerb teilnehmen möchte, melde sich bis 6. März unter 03385/596413 oder per E-Mail an kultur@stadt-rathenow.de.