Reichstagskuppel wegen Bundespräsidentenwahl geschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Wegen der Wahl des Bundespräsidenten bleibt die Reichstagskuppel in Berlin an diesem Wochenende für die Öffentlichkeit weitgehend geschlossen. Von 12.00 Uhr am Samstag bis 8.00 Uhr am Montag sind keine Besuche möglich, teilte der Deutsche Bundestag mit. Die Serviceaußenstelle für spontane Kuppelbesuche sei am Wochenende ganztägig geschlossen. Der neue Bundespräsident wird am Sonntag (12. Februar) im Reichstagsgebäude in Berlin gewählt.