LKA bündelt Ermittler-Kräfte zu Internetkriminalität

Eberswalde/Potsdam (dpa) Im brandenburgischen Landeskriminalamt (LKA) sind die Ermittler zu Internetkriminalität in einem neuen Kompetenzzentrum gebündelt worden. Das bestätigte das Polizeipräsidium am Freitag in Potsdam. Zuerst hatte der RBB darüber berichtet. Die Polizei will mit der neuen Struktur, die aus der alten Organisation hervorgegangen ist, auf den Anstieg der Fälle von Internetkriminalität reagieren. In Kürze soll die bereits begonnene Arbeit der Beamten im Kompetenzzentrum in Eberswalde (Barnim) näher erläutert werden.