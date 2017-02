Autotest Seat Ateca

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Im vergangenen Jahr fuhr Seat bei uns zwar mit 3,1 Prozent ins Plus, damit blieb man aber unter dem Branchenschnitt von 4,5 Prozent. Während Mii und Ibiza verloren, konnten Leon und Alhambra zulegen. Nun kommt der neue Ateca hinzu. Und in diesem Jahr ging es bereits um 11,4 Prozent nach oben, was über dem allgemeinen Zuwachs von 10,5 Prozent liegt.

Motor

Zwei Benziner und zwei Diesel stehen für den Ateca zur Verfügung, das ergibt eine Leistungspalette von 115 PS bis 190 PS. Der von uns gefahrene größere Ottomotor holt aus gerade 1,4 Litern Hubraum bis zu 150 PS und 250 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das reicht, um nach einer Turbo-Gedenksekunde flott vom Fleck zu kommen. So geht es - kultiviert im Ton - in neun Sekunden von 0 auf Tempo 100 und, mit etwas Ankauf, maximal auf 192 km/h.

Karosserie/Ausstattung

Lange musste Seat dem Trend zu höhergelegten Autos, den sogenannten SUV (Sport Utility Vehicle, in etwa: sportliches Nutzfahrzeug) nur zuschauen, nun kann auch die spanische VW-Tochter ein Angebot machen. Das basiert auf der VW-Konzerntechnik (also letztlich auf dem VW Tiguan), bei der sich neuerdings auch Skoda bedient. Dass sich der Ateca dabei die technische Grundlage mit dem neuen Skoda Kodiaq teilt, sieht man auch schon daran, dass der Spanier in Tschechien gebaut wird. Im Gegensatz zum Kodiaq wirkt der Ateca aber eher zurückhaltend im Design, der 4,36 Meter lange Seat ist spürbar zierlicher, dafür aber dynamischer als der bullige, 4,70 Meter lange Skoda. Trotzdem bietet der Ateca viel Platz - für die Insassen in beiden Reihen genauso wie für Gepäck (510 Liter). Dazu kommen diverse Ablagen. Das alles in Material und Verarbeitung auf hohem Niveau, das Armaturenbrett ist dem Leon entlehnt. Ab Werk hat der Ateca sieben Airbags, Klima, Audiosystem, City-Notbremsfunktion, Müdigkeitserkennung, Fensterheber rundum, fernbediente Zentralverriegelung. Gegen Aufpreis gibt es diverse Assistenzsysteme, etwa für den Abstand, die Verkehrszeichenerkennung, für Licht und Regen sowie das Halten der Spur.

Fahrverhalten

Straff ist das Fahrwerk gestaltet, das erlaubt auch dynamische Kurvenfahrt. Mit Allrad-Traktion macht das besonders Spaß. Trotzdem bleiben die Insassen von groben Straßenunebenheiten verschont. In der Allradvariante steht zudem die Möglichkeit zur Verfügung, die Abstimmung an die Gegebenheiten anzupassen, etwa an Schnee oder das Fahren in den Bergen.

Wirtschaftlichkeit

Den Einstieg in einen Ateca gibt es (mit 125-PS-Benziner und Frontantrieb) ab erfreulichen 19.990 Euro. Der von uns gefahrene 150-PS-Benziner kostet - besser ausgestattet und mit Allradantrieb - dann bereits 26.970 Euro. Der Normverbrauch beträgt 6,1 Liter Super auf 100 Kilometer (139 g/km CO2), unser Testverbrauch lag mit achteinhalb Litern deutlich darüber. In der Versicherung gelten die verträglichen Klassen 16/19/19 (Haftpflicht/Voll-/Teilkasko).

Fazit

Die Nachfrage nach SUV hält unvermindert an, Seat hat hier nun endlich ein Angebot - wie die bisherige Nachfrage zeigt, kommt das bei den Kunden sehr gut an. Hajo Zenker