Geflügelpest in Rathenow-Süd

Rathenow (MOZ) Wie die havelländische Kreisverwaltung am Freitagvormittag mitteilte, ist bei einem verendeten Mäusebussard im Gewerbegebiet Grünauer Fenn in Rathenow Süd am 9. Februar Geflügelpest nachgewiesen worden. Daher hat der Landkreis Havelland einen Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet festgelegt.