Teilerfolg für russischen Politaktivisten vor Verfassungsgericht

artikel-ansicht/dg/0/

St. Petersburg (dpa) Der zu Lagerhaft verurteilte russische Kremlkritiker Ildar Dadin hat vor dem Verfassungsgericht einen wichtigen Teilerfolg erzielt. Seine Verurteilung wegen mehrfacher Verstöße gegen das Demonstrationsrecht müsse überprüft werden, entschied das Gericht in St. Petersburg am Freitag. Die Richter gaben dem Parlament auf, das Strafrecht zu präzisieren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551213/

Der Politaktivist Dadin (34) war 2015 als erster nach einem neuen Strafrechtsparagrafen verurteilt worden. Danach können bis zu fünf Jahre Haft verhängt werden, wenn jemand in einem halben Jahr mehr als zwei Ordnungsstrafen wegen Verstößen gegen das Demonstrationsrecht kassiert hat. Dadin bekam zweieinhalb Jahre Haft. Er hatte mehrfach gegen die Regierung oder den Krieg in der Ukraine demonstriert.

Der Übergang vom Ordnungsrecht ins Strafrecht bei Mehrfachtätern sei durch die Verfassung gedeckt, erklärten die Richter. Dies dürfe aber nicht automatisch geschehen. In jedem Einzelfall müsse belegt werden, dass der Demonstrant die Sicherheit gefährdet oder jemandem geschadet habe.

Der Prozess gegen Dadin hatte internationale Kritik ausgelöst. Im November 2016 schrieb der Häftling aus einem Straflager in Karelien, Mitgefangene und er würden vom Wachpersonal systematisch misshandelt. Daraufhin verlegte die Justiz ihn in ein Lager in Sibirien.