Original-Totenmaske Brechts wird in Augsburg ausgestellt

Augsburg (dpa) Die Original-Totenmaske von Bertolt Brecht wird bis zum 23. April im Geburtshaus Brechts in Augsburg gezeigt. Danach müsse die vom Künstler Gerhard Thieme 1956 angefertigte Totenmaske aber wieder ins Depot, weil in dem kleinen Brechtmuseum eine zu hohe Luftfeuchtigkeit herrsche, sagte Augsburgs Kulturreferent Thomas Weitzel am Freitag. Er geht davon aus, dass die empfindliche Gipsmaske künftig nur bei Ausstellungen zeitweise präsentiert werden kann.