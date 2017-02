artikel-ansicht/dg/0/

Braunschweig (dpa) 40 000 Euro sollte es kosten, um sich vom Militärdienst in Israel freizukaufen: Auf diese Lügengeschichte ist eine 83 Jahre alte Frau in Braunschweig hereingefallen. Zwei Männer im Alter von 22 und 40 Jahren hatten sie überredet, ihnen das Geld zu übergeben. Sie wollten damit verhindern, dass der Jüngere zum Militär in Israel eingezogen wird. Der Betrug fiel jedoch nach Polizeiangaben vom Freitag durch wachsame Mitarbeiter eines Geldinstitutes auf.