Kuala Lumpur (dpa) Golfprofi Marcel Siem hält beim Turnier in Kuala Lumpur weiter Anschluss an die Spitze. Der 36 Jahre alte Ratinger benötigte einen Tag nach seiner starken 66er-Auftaktrunde zwar 71 Schläge, konnte sich aber mit insgesamt 137 Schlägen als Siebter in den Top Ten behaupten.