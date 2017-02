Der neue Citroën C3: Noch mehr Flair eingehaucht

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (Mäma) Der bisherige Citroën C3 war beileibe kein Eckensteher sondern ein solider Kleinwagen, ansehnlich und technisch auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. Entsprechend gut ließ er sich verkaufen, seit 2002 weltweit mehr als 3,5 Millionen Mal. In Deutschland wurden seitdem 130.000 auf die Straße gebracht. Mit mutigem Design, noch mehr Flair, Komfort und einem ganzen Füllhorn nützlicher Technologien will nun ab Mitte Januar die 3. Generation frischen Wind in das Segment bringen. Was sich alles ändert? Der Märkische Markt hat ihn schon getestet.