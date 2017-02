artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (Möma) Hemmungslos aufgemotzte Kleinwagen mit satter Power unter der Haube sind so selten nicht. Verschiedenste unscheinbare Stadtflitzer mutierten so schon vom Klosterschüler zum PS-Protz. Fiats Tochter Abarth hat jüngst vom 595 eine aufgefrischte Version auf die Straße geschoben. Was die Italo-Rennsemmel drauf hat? Der Märkische Markt hat die klassische Turismo-Variante ausprobiert.

Betont langsam und mit gönnerhafter Miene wechselt der 5er-BMW auf die rechte Spur, dem gelbfarbenen Wagen mit der pompösen Bugschürze zuliebe. Sekunden später ist es dann passiert: Das Selbstwertgefühl des BMW-Fahrers ist leicht angeknackst, unfassbar - verblasen von einem Autozwerg. Zum Trost für den Mann: Das war nicht irgendein Mini, sondern ein Abarth 595. Einer der nicht einfach nur mit irgendeiner Krawall-Optik daherkommt, sondern der es auch faustdick unter der Haube hat.

Das gewisse prickelnde Gefühl bekommt man schon beim Blick auf den nur 3,66 Meter kurzen 595 selbst wenn einem der so genannte Schuss Benzin im Blut fehlt. Man riecht bei dem Zwerg mit dem Skorpion im Emblem quasi seine dampfenden Bremsbeläge. Das Zwerchfell wittert seinen wild tobenden Vierzylinder. Dazu trägt natürlich in jede Blickrichtung die auffällige Trimm-Figur bei. Das Abarth-Drehbuch ließ hierfür den Machern für die Neuauflage viel Raum für Extravaganz, um den Mini-Abarth noch komfortabler und dynamischer aussehen zu lassen. Und tatsächlich kommt er jetzt in vielen Details edler und mondäner rüber. Sämtliche Leuchten wurden neu gestaltet, LED-Tagfahrlicht ist Serie. Vorn scheinen riesige Lufteinlässe die Straße fast aufsaugen zu wollen. Sie machen auch Sinn, konnte so doch die Kühlleistung für den Motor um 18 Prozent erhöht werden. Wir registrieren zwischen den 17-Zöllern zudem dicke ausmodellierte Seitenschweller sowie einen für das Heck neu entwickelten Diffusor. Und hinten gibt es eine tiefe Heckschürze mit Diffusor als auch zwei pralle Endrohre. So aufgemotzt zielt der Fiat unverhohlen auf den maskulinen Geschmack.

Auch innen, denn hier setzen speziell konzipierte Instrumente sowie noch perfekter konstruierte Sportledersitze die Akzente. In der Turismo-Variante werden sie in Schwarz, Braun oder Rot ausgeliefert. Alle 595-Versionen sind zudem serienmäßig mit Radio inklusive 7-Zoll-TFT-Touchscreen und Uconnect Livediensten ausgestattet.

Und der Motor? Absolute Sahne. Beim Turismo sind nun 165 wilde Pferde in nur 1,4 l Hubraum eingepfercht, die dank eines neuen Garrett-Turboladers (230 Nm) losgelassen werden. Einmal in Fahrt gibt sich das Triebwerk als vierzylindrige Orgel, die mit dem Gaspedal spielt. Ein PS-Protz mit fortissimo, der kräftig ins Horn bläst. Als Schaltung dient standardmäßig weiterhin ein manuelles Fünfganggetriebe. Es kann aber auch optional ein sequenzielles Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad geordert werden.

Und unterwegs? Der Schub presst einen fest in den Sportsitz, bringt in 7,3 Sekunden das nur 1,1 Tonnen leichte Auto auf 100, erst bei Tempo 218 km/h hört die Tachonadel auf zu wandern. Gratis dazu gibt's einen Sound, der Gänsehaut vermittelt. Gut funktionieren unterwegs Bodenhaftung und Traktion, ohne Probleme arbeiten Lenkung und die Bremsen. Toll auch wie die Abarth-Motorsport-Spezialisten das tiefer gelegte Koni-Sportfahrwerk noch feiner austarierten. Das kann ich natürlich abseits der Autobahn, auf kurvigen Landstraßen am besten genießen. Offene Münder kümmern mich jetzt nicht. Bin zu beschäftigt. Rainer Bekeschus

Abarth 595 Turismo

Motor: 1,4-Liter-Vierzylinder mit Turbolader, 165 PS

0-100 km/h: 7,3 Sek.

Spitze: 218 km/h

Durchschnittsverbrauch laut Datenblatt: 6 Liter Super,

C02-Wert: 139 g/km

Kofferraum: 185 Liter

Preis: ab 22 090 Euro