Genf (dpa) Der Bürgerkrieg im Südsudan hat bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR ist dies eine der größten Flüchtlingskrisen weltweit, nur in Syrien und Afghanistan ist die Lage noch schlimmer. Zusätzlich seien durch die Kämpfe im Südsudan 2,1 Millionen Menschen zu Vertriebenen im eigenen Land geworden, berichtete das Hilfswerk am Freitag in Genf.