Kamelritt mit Lampenfieber

Schwedt (MOZ) "Ohne Proben ganz nach oben!" Dieses Motto hat Regisseur und Schauspieler Daniel Heinz augenzwinkernd über die neue Veranstaltungsreihe gestellt, die am Mittwochabend ihre Premiere an den Uckermärkischen Bühnen erlebte. Nachdem in der erfolgreichen "LeseBar" im Sommer 2016 das letzte Kapitel zugeschlagen wurde, haben die Theaterleute jetzt mit der "MachBar!" ein neues Kind zum Bühnenleben erweckt.