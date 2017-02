artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (dpa) Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) geht gegen sogenannte Reichsbürger vor, die seit einiger Zeit ausgedachte Geldforderungen an Behörden und Verwaltungen stellen. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurde vor kurzem in einem Fall gegen einen "Reichsbürger" vom Amtsgericht Strafbefehl mit einer Geldstrafe erlassen. Dieser hatte demnach einen Richter des örtlichen Verwaltungsgerichts aufgefordert, einen Betrag von 300 000 Euro zu zahlen und drohte damit, sich ansonsten an ein Schuldnerregister zu wenden. In vergleichbaren Fällen wurden laut Staatsanwaltschaft weitere Strafbefehle bei Gerichten beantragt.