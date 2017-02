Geflügelpest in Heiligengrabe

artikel-ansicht/dg/0/

Jabel (MZV) Erneut musste im Landkreis Ostprignitz-Ruppin der Bestand eines ganzen Putenstalls wegen des Ausbruchs der Geflügelpest gekeult werden. Wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte, betraf es einen Betrieb auf dem Gemeindegebiet von Heiligengrabe bei Wittstock. Insgesamt 4200 Mastputen mussten getötet und die Kadaver mit strengsten Vorsorgemaßnahmen beseitigt werden.

"In dem Betrieb hatte es hohe Tierverluste gegeben", so Kreis-Sprecherin Britta Avantario. Das hatte dazu geführt, dass Proben verendeter Tiere ins Labor nach Berlin geschickt wurden. Dabei stellten die Mitarbeiter dort den Vogelgrippe-Erreger vom Typ H5N8 fest. Die Ergebnisse sind laut Avantario am Freitag durch das Friedrich-Löffler-Institut für Tiermedizin bestätigt worden.

Der Erreger ist ein Virus, der bei Geflügel als hochansteckend und tödlich gilt. Er verursacht seit Ende vorigen Jahres Schlagzeilen und sorgte unter anderem dafür, dass sämtliche Geflügelhalter im Landkreis dazu verpflichtet wurden, ihre Tiere im Stall zu halten.

Um den Heiligengraber Stall wurde nun ein Sperrbezirk sowie ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Ähnliches ist bereits im vorigen Monat um den Kyritzer Ortsteil Ganz vorgenommen worden. Die genauen Grenzen dieser neuen Zonen sollen in einer Allgemeinverfügung demnächst veröffentlicht werden.

"Der Fall zeigt, dass es auch weiterhin keine Entspannung der Seuchensituation gibt", sagte Avantario. Dafür spreche auch, dass deutschland- und europaweit nach wie vor tote Wildvögel gefunden werden, die nachweislich den Erreger in sich getragen haben.