Klare Worte im Nauen-Urteil

"Was bleibt nach einem monatelangen Verfahren mit 51 Zeugen und sieben Sachverständigen?", fragt Theodor Horstkötter. "Das Säen von Unfrieden und Hass darf nicht geduldet werden", so der erste Teil der Antwort des Vorsitzenden der Staatsschutzkammer am Potsdamer Landgericht. Aber wer sich in der Haft entschließe, mit seiner rechten Gesinnung zu brechen und kraft neuer Erkenntnisse sein Leben zu verändern, der verdiene Anerkennung für seinen Mut, der sei ein Vorbild.

Mit Teil zwei seiner Antwort wendet sich der Richter direkt an Christopher L., der am Nauener Turnhallenbrand beteiligt war und zuvor den Anschlag auf die Baustelle des künftigen Flüchtlingsheims in der Stadt verübt hatte, bei dem geringer Sachschaden entstand. Die Staatsanwaltschaft hatte für ihn drei Jahre und drei Monate Gefängnis gefordert, auch mit dem Verweis darauf, dass in seiner Wohnung Hakenkreuze gefunden wurden. Horstkötter aber verurteilt ihn zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. "Wir haben lange darüber nachgedacht", sagt er. Man nehme dem 27-Jährigen die behauptete Wandlung ab und wolle ihm nicht mit einer Haftstrafe seinen Neustart verbauen.

Maik Schneider und Dennis W. reagieren darauf mit Kopfschütteln und höhnischem Grinsen. Es ist klar, dass der Vorsitzende mit seinen Ausführungen indirekt auf sie abzielt, die eben nicht den Weg ihres Nebenmannes gewählt haben, die für alles Schlechte stehen, das Horstkötter in den vergangenen Stunden angeprangert hat: Für Rechtsextremismus, Ausländerhass und die Verachtung Andersdenkender sowie der Demokratie und ihrer Institutionen. Und die dementsprechend lange hinter Gitter müssen, auch weil bei ihnen keine Läuterung zu erkennen ist.

Der Vorsitzende macht keinen Hehl daraus, dass Signale und Symbole eine große Rolle spielen bei der Urteilsfindung. Mit keinem Wort kritisiert er die merkwürdige Verteidigungsstrategie des 29-jährigen NPD-Politikers, der im Prozess meist überheblich auftrat, wirre Vorträge hielt und absurde Anträge stellte, um dann beifallheischend zu Bekannten im Publikum zu blicken, da sich die Kammer mal wieder zur Beratung zurückziehen musste.

Aber der Richter zeigt dem Mann, der nun für neuneinhalb Jahre ins Gefängnis muss, dass auch für ihn weniger möglich gewesen wäre, wenn er Einsicht und Reue gezeigt hätte, statt zu behaupten, dass er beim Turnhallenbrand lediglich etwas kokeln wollte. Erschwerend komme bei ihm hinzu, dass er der Wortführer der Gruppe war, willensschwache Leute eingebunden hat, sie bei Planung und Ausführung der Taten zu seinem verlängerten Arm machte. Zitate aus dem Horst-Wessel-Lied bei der Kommunikation mit der Gruppe würden zeigen, welche Gesinnung Schneider habe.

Die Gesamtstrafenbildung ist bei ihm kompliziert. Acht Jahre setzt die Kammer für die Brandstiftung an der Turnhalle an, bei der ein Schaden von 3,5 Millionen Euro entstand. Über Wochen hatte der gelernte Erzieher nach Überzeugung des Gerichts die Tat geplant, sich genau überlegt, wie Gasflasche, Paletten und anderes Brennmaterial geschichtet werden muss, damit die Halle im Anschluss nicht mehr nutzbar ist für die Flüchtlinge. "Das Ding muss brennen", soll er bei Planungstreffen mit seiner Gruppe erklärt haben.

Hinzu kommt bei dem langjährigen NPD-Stadtverordneten die Planung und Beteiligung am Brandanschlag auf das Auto eines Polen, der auf einem Spielplatz Kinder angesprochen haben soll. In einer Form von Selbstjustiz habe die Bande gehandelt, im Glauben, der Mann könne ein Kinderschänder sein. Auch in dieser Aktion der Neonazi-Gruppe sieht Horstkötter eine Attacke auf unsere Rechtsordnung; hart zu ahnden vor allem mit Blick auf die Generalprävention.

Dessen nicht genug. Viel Augenmerk nehmen wie schon zuvor beim Plädoyer der Staatsanwaltschaft die Ereignisse rund um eine Stadtverordnetenversammlung ein. Schneider habe "eine rasende Meute" dirigiert, Abgeordnete um Leib und Leben fürchten lassen, um die demokratische Entscheidungsfindung zur Flüchtlingsunterbringung zu verhindern. "Verwerflich" nennt der Richter dieses Agieren.

In Verbindung mit früheren Hakenkreuz-Schmierereien und dem Widerstand gegen Polizeibeamte auf einer Hooligan-Demo ergibt sich laut Gericht eine weitere Strafe von anderthalb Jahren, die zu den acht Jahren addiert wird. Der zweifache Vater Maik Schneider muss für neuneinhalb Jahre hinter Gitter. Richter Horstkötter zitiert in seiner Urteilsbegründung das Grundgesetz: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Er sagt, dass "gerade heute, in diesen Tagen" jegliche Angriffe auf die Grundlagen unseres Staates hart bestraft werden müssten. Ausdrücklich lobt er rund um die Nauener Straftatenserie die Arbeit der Staatsanwaltschaft, vor allem aber die der Polizei, die Großes geleistet habe, "bis in die letzte Faser ihrer derzeitigen Möglichkeiten".

Daran schließt der Richter eine Warnung an die Politik an. Angesichts der aktuellen personellen Ausstattung von Polizei und Justiz in Brandenburg sei nicht gesichert, dass die Behörden auch künftig Attacken auf die Demokratie entschlossen verfolgen könnten.