Weitere 4200 Puten getötet

Potsdam (dpa) Die Geflügelpest in Brandenburg zieht weitere Kreise. Am Freitag wurde der H5N8-Erreger in einem Putenmastbetrieb im Landkreis Ostprignitz-Ruppin nachgewiesen, wie das Verbraucherschutzministerium in Potsdam mitteilte. 4200 Tiere seien daraufhin an dem Standort getötet worden, sagte Landestierarzt Stephan Nickisch.