Cottbuser Reichsbürger wieder auf freiem Fuß

Cottbus (dpa) Nach einer Razzia in Cottbus gegen die "Reichsbürger"-Szene ist ein festgenommener Mann wieder auf freiem Fuß. Das bestätigte das Amtsgericht Cottbus am Freitag, zuvor hatte die "Lausitzer Rundschau" online berichtet. Gegen den 55-Jährigen hatten Haftbefehle im Zusammenhang mit nicht beglichenen Schulden in Höhe von mehreren zehntausend Euro vorgelegen. In der Zwischenzeit habe der Mann für die Gläubiger preisgegeben, ob er Vermögenswerte besitzt, teilte das Gericht mit. Dadurch hätten sich die Haftbefehle erledigt.