Korruptionsprävention in der Kritik

Neuruppin (rue) Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) haben die Arbeit der städtischen Antikorruptionsbeauftragten kritisiert. Bei der Sitzung am Dienstag hatten Stefanie Wessel und Susanne Presting den sechsten Bericht der Korruptionsprävention und -bekämpfung vorgestellt. Das Papier, das die seit vergangenem Oktober tätige Beauftrage Wessel und ihre Vorgängerin Presting verfasst haben, gibt Auskunft über die Arbeit im abgelaufenen Jahr.

So wurden etwa neue Verwaltungsmitarbeiter und solche, die noch nicht über Korruptionsprävention aufgeklärt worden waren, geschult. "Ziel ist es, korruptive Handlungen frühzeitig zu erkennen und einzudämmen", heißt es. Dabei geht es beispielsweise um einen regelkonformen Umgang mit Geschenken. Jede Gabe, die Verwaltungsmitarbeiter erhalten, und sei sie noch so klein, muss gemeldet werden - auch vermeintliche Kleinigkeiten wie Kugelschreiber, Pralinen oder Blumen.

Laut Bericht hat die Zahl der Geschenke an die Beschäftigten im vergangenen Jahr abgenommen. Registriert wurden "vorrangig Kalender sowie wenige Nahrungsmittel und Bücher". Diese seien gemäß der allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung im Haupt- und Bürgeramt abgegeben, erfasst und der Antikorruptionsbeauftragten gemeldet worden. Genussmittel wie Kaffee, Süßigkeiten oder Tee gab die Stadt an die Neuruppiner Tafel weiter, andere Gegenstände von geringem Wert wie Kugelschreiber oder Kalender durften im Büro verwendet werden. Absender postalisch zugesandter Geschenke wurden laut Bericht gebeten, dies zu unterlassen.

In Arbeit ist zudem eine Gefährdungsanalyse in Sachen Korruption. Dazu haben die frühere und die aktuelle Korruptionsbeauftragte einen Erhebungsbogen erstellt. Dieser entstand in Abstimmung mit der Organisation Transparency International, der die Stadt seit Januar 2016 als korperatives kommunales Mitglied angehört. Der Fragebogen wurde im Amt für Bildung, Kultur und Soziales erstmals getestet. Bis Jahresmitte soll die gesamte Kernverwaltung befragt worden sein. Bisher zeichnet sich laut Stefanie Wessel - wenig überraschend - ab, dass die Korruptionsgefährdung mit der Verantwortung steigt.

Längst nicht alle Abgeordnete waren mit dem Arbeitsbericht zufrieden. "Ich hätte mir mehr Informationen erhofft", sagte etwa Siegfried Wittkopf (Linke) und bezog sich dabei auf die Art der Fragen und die konkrete Zahl der Geschenke. Zudem kam die Frage auf, warum erst jetzt mit der Gefährdungsanalyse begonnen werde, wo doch bereits im Jahr 2005 die Ernennung einer Antikorruptionsbeauftragten beschlossen wurde.

Hauptamtsleiterin Jutta Mießner verteidigte die Arbeit der Antikorruptionsstelle und merkte an, dass es sich nicht um eine ganze Stelle, sondern vielmehr um Stellenanteile handle und die Beauftragten noch anderen Aufgaben nachgingen. Zudem habe sich die Aufnahme bei Transparency international lange hingezogen. Auch SPD-mann Nico Ruhle sprang in die Bresche: "Das Gremium ist außerdem noch nicht vollständig. Es fehlt mindestens noch eine Person", sagte er am Dienstag.