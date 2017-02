Elf Razzien gegen Drogenhandel

artikel-ansicht/dg/0/

Wie die Ermittlungsbehörden am Freitag mitteilten, sind seit Mittwoch binnen dreier Tage insgesamt elf Objekte im Raum Neuruppin, Rheinsberg und Gransee durchsucht worden. Geschehen ist das im Auftrag der Staatsanwaltschaft Neuruppin, die ein Verfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen führt.

Insgesamt 50 Polizeibeamte sind den Angaben zufolge dabei zum Einsatz gekommen, darunter Bereitschaftspolizisten und die für besondere Aufgaben ausgestattete Technische Einsatzeinheit. Auch Rauschgift-Spürhunde sind laut Polizeisprecher Stefan Rannefeld vor Ort gewesen. Ermittelt wird gegen zirka ein Dutzend Beschuldigte, deren Alter zwischen Mitte 20 Ende 30 liegen soll.

Bislang wurden bei den Durchsuchungen mehrere tausend Euro Bargeld, mehr als 300 Gramm Amphetamine, gut 100Gramm Kokain, psychoaktive psilocybinhaltige Pilze sowie annähernd ein Kilogramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Den Verkaufswert der gefundenen Drogen schätzt die Polizei auf rund 20000 Euro.

Im Zuge des groß angelegten Einsatzes sind ein 29-jähriger Rheinsberger und dessen 32Jahre alte Lebensgefährtin bereits am Mittwoch vorübergehend festgenommen worden. Auch ihre gemeinsame Wohnung war durchsucht worden. Das Paar kam im Anschluss an seine Vernehmungen zunächst wieder auf freien Fuß. Beide sind in der Vergangenheit nicht einschlägig polizeilich aufgefallen. Anders verhält es sich bei einem 37-jährigen Verdächtigen aus Gransee. Er ist unter anderem schon wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen zum Teil schwerer Körperverletzung polizeibekannt. Ein weiterer Verdächtiger soll in der Vergangenheit gegen das Waffengesetz verstoßen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben.