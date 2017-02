Von der Türöffnung bis zum Großbrand

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551289/

Mal war es nur eine Türnotöffnung oder ein Sturmschaden, öfter als in den Vorjahren galt es aber auch, Großbrände an Gebäuden und Flächenbrände zu löschen, bei Verkehrsunfällen zu helfen und die Schäden zu beseitigen, aber auch zu Havarien auf dem Wasser auszurücken. Lediglich sechs bis acht Minuten vergehen durchschnittlich von der Alarmierung bis zum Ausrücken. Die Kameraden sind diesen vielseitigen Aufgaben gewachsen. Die Ausbildung der Mitglieder der Feuerwehr schätzt die Stadtbrandmeisterin als überdurchschnittlich gut ein. "Auch der Fuhrpark ist sehr modern und zeitgemäß", sagte sie. So stehen immerhin elf Einsatzfahrzeuge, mehrere Anhänger und zwei Boote für Einsätze zur Verfügung. Lediglich zwei Tanklöschfahrzeuge aus DDR-Zeiten stehen noch im Fuhrpark und sollen ersetzt werden. Probleme bereite nach Elke Lemkes Bericht die Einsatzbereitschaft bei Tage durch die auswärts arbeitenden Kameraden. Diese Situation konnte auch im vergangenen Jahr nicht verbessert werden. Eine Möglichkeit wäre, ausgebildete Feuerwehrmänner anderer Träger einzubeziehen. Sie schlug vor, diesbezüglich unter anderem Gespräche mit dem Leiter des gerade entstehenden Hermes Logistik-Center zu führen. Als problematisch schätzte sie die Situation bei den Kameraden ein, die ein Atemschutzgerät tragen dürfen. Mangelnde Fitness sei oft der Hauptgrund für eine ärztliche Ablehnung. Sie schlug vor, den Dienstsport durch eine Kooperation mit dem örtlichen Fitnessstudio zu erweitern. Für einige Gerätehäuser seien dringend Erweiterungen erforderlich, betonte Elke Lemke. Während in Tremmen und Falkenrehde nur Werterhaltungsmaßnahmen erforderlich seien, müsse eine Lösung für Etzin gefunden werden, da hier zwei Fahrzeuge hintereinander stehen müssen, was zu Unfällen führen könnte. Durch die fortschreitende Größe der Einsatzfahrzeuge sind in Ketzin/Havel selbst die für die nächsten Jahre beabsichtigten baulichen Veränderungen und ein Anbau mit entsprechender Größe dringend erforderlich, mahnte sie an. Sollte es gelingen, den Standort Paretz langfristig zu sichern, sind auch dort bauliche Veränderungen und die Verbesserung der sanitären Anlagen dringend erforderlich. Einerseits ist der Mitgliederzuwachs bei den Jugendfeuerwehren erfreulich, sodass bei dieser Entwicklung eventuell sogar Wartelisten nötig werden könnten. Andererseits sei nach den Worten der Stadtbrandmeisterin die personelle Situation in der Ortsfeuerwehren Tremmen und, langfristig gesehen, auch in Etzin prekär. Hier werde es unumgänglich sein, beide Ortswehren organisatorisch zu einer Einheit mit zwei Standorten zusammenzulegen.