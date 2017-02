Saunaclub bleibt nach Brand weiter geschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem Brand mit drei Toten in einem Berliner Saunaclub hat der Bezirk Tempelhof-Schöneberg eine weitere Nutzung der Räume vorerst untersagt. Das sagte der zuständige Bezirksstadtrat Jörn Oltmann (Grüne) am Freitagabend. Der Bezirk prüfe, ob Umbauten in dem Club vorgenommen wurden, die hätten gemeldet werden müssen. "Es spricht vieles dafür", so Oltmann. Die für die Brandschutzvorgaben zuständige Bauaufsicht hatte den Club zuletzt 1981 geprüft. Über den Schritt des Bezirks hatte zuerst die "Berliner Morgenpost" (online) berichtet.