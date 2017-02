Naziparolen grölender Betrunkener verletzt Polizisten

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg/Havel (dpa) Ein Naziparolen grölender Betrunkener hat in Brandenburg/Havel einen Polizisten verletzt. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatten Zeugen die Polizei gerufen, nachdem der 26-Jährige mit zwei anderen am Donnerstagabend in der Altstadt verfassungsfeindliche Parolen gebrüllt hatte. Ein Atemalkoholtest bei den dreien ergab Werte zwischen 1,8 und 2,8 Promille. Bereits bei der Kontrolle habe der 26-Jährige die Beamten massiv beleidigt und sich verweigert, so die Polizei.