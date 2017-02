12 Festnahmen bei Protesten in Ankara

artikel-ansicht/dg/0/

Istanbul (dpa) Bei Protesten gegen die Massenentlassungen von Akademikern in der türkischen Hauptstadt Ankara hat die Polizei zwölf Demonstranten festgenommen. Bei der Auflösung der Demonstration auf dem Gelände der Ankara-Universität hätten Sicherheitskräfte Tränengas und Plastikgeschosse eingesetzt, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Freitag. Nach einem in der Nacht zu Mittwoch erlassenen Notstandsdekret wurden 4464 Beamte ihrer Posten enthoben, darunter 330 wissenschaftliche Mitarbeiter an Universitäten. Mehr als die Hälfte unter ihnen sind Teil des Netzwerkes "Akademiker für Frieden", das sich 2016 mit einer Petition für ein Ende der Militäreinsätze in den kurdischen Gebieten einsetzte.