Der Kuchen wird durch Handel größer

(MOZ) Über den Welthandel gibt es zwei verbreitete Irrtümer. Zum einen glauben viele Menschen, dass internationaler Handel einem Krieg ähnelt nach dem Motto, gewinnt eine Nation hinzu, muss eine andere verlieren. Der zweite Irrtum folgt aus dem ersten und besteht darin, Handelsüberschüsse in jedem Fall positiv zu sehen. Weil beide Irrtümer so weit verbreitet sind, führen sie zu populären Fehleinschätzungen. Und die haben mitunter gravierende Folgen. Sie senken den Wohlstand der Verbraucher, indem sie Produkte deutlich teurer machen und sie vernichten letztlich Arbeitsplätze. Erstaunlich ist, dass insbesondere im Land des Export-Weltmeisters Deutschland viele Wirtschaftspolitiker diese Irrtümer für wahr halten.

Wer glaubt, dass ein Land gewinnt und deshalb ein anderes zwingend verlieren muss, stellt sich den internationalen Handel als Kuchen vor. Kriegt einer ein Stück mehr, hat der andere weniger. Und genau hier liegt der Irrtum - der Welthandel ist eben kein Nullsummenspiel, sondern in der Regel profitieren alle davon. Zwar zeigt es sich immer wieder, dass ein Land im Verhältnis zu einem anderen schlechter abschneidet. Doch das heißt nicht, dass dieses Land weniger Güter ins Ausland verkauft als vorher. Im Gegenteil, es verkauft fast immer mehr als vorher. Der Kuchen bleibt nicht gleich. Er wird durch den Handel größer.

Das heißt aber nicht - Irrtum Nummer zwei -, dass Nationen auf Teufel komm raus exportieren sollten. Denn auf Dauer schadet es der Stabilität der Weltwirtschaft, wenn ein Land stets riesige Überschüsse in der Handelsbilanz einfährt. Schon seit Jahren muss sich Deutschland deshalb bei den Treffen der führenden Industrienationen anhören, dass es mehr tun muss, um dieses Ungleichgewicht zu bekämpfen. US-Präsident Donald Trump steht mit seiner Kritik also nicht alleine. Der deutsche Handelsüberschuss ist aber nicht primär für die USA schädlich, sondern vor allem für die anderen Europäer. So hat sich während der Schuldenkrise herausgestellt, dass Spanier und Griechen die schönen deutschen Waren auf Pump kauften. Das heißt, durch ihren Exporterfolg haben die Deutschen eben auch die Schieflage des Euro befördert.

Strafzölle, wie sie in Trumps Beratertruppe erwogen werden, sind ein denkbar schlechtes Mittel gegen die Überschüsse. Sie führen letztlich nur dazu, dass die Amerikaner mehr Geld für Autos, Maschinen oder andere Dinge aus dem Ausland ausgeben müssen. Klar, sie könnten auf US-Produkte ausweichen. Doch sind diese in der Regel eben schlechter oder teurer als die Konkurrenz aus dem Ausland - sonst wären letztere ja nicht gekauft worden. Schließlich bleibt ihnen weniger Geld, um sich andere Dinge zu leisten, was wiederum zu Jobverlusten in den USA führt.

Vernünftiger ist es deshalb, das Handelsdefizit in Deutschland anzugehen. Dazu muss der Staat mehr Geld ausgeben, am besten für Investitionen in Schiene, Straße und digitale Infrastruktur. Er sollte die Steuern senken, um die Nachfrage der Bürger anzuregen - und die Politiker sollten aufhören, so stolz auf den Titel Export-Weltmeister zu sein.