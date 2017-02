Neue Wildkameras und Fallen

artikel-ansicht/dg/0/

Lindendorf (MOZ) Meistens ist es umgekehrt. Dann spendieren die Jäger Wild fürs Dorffest, für die Feuerwehrleute oder einen Verein. Jetzt hat Lindendorfs Bürgermeister Helmut Franz die drei Jäger, die die Jagdgebiete in der Gemeinde gepachtet haben, beschenkt: Er übergab jeweils eine Wildkamera und zwei Kastenfallen an den Friedersdorfer Werner Rozanowske und dessen Sohn Thomas, an den Vorsitzenden der Sachsendorfer Jagdgenossenschaft Werner Müller und den Libbenichener Jagdpächter Mike Bensch.