artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Der Nahverkehr ist in Bewegung, im doppelten Sinn. Das Brandenburger Verkehrsministerium hat dieser Tage seine Mobilitätsstrategie für das Jahr 2030 festgezurrt, und die Landtagsfraktionen machen sich so ihre eigenen Gedanken, wie Züge und Busse künftig optimal durchs Land fahren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551299/

Auch der unangefochten auf Platz 1 stehende RE 1 zwischen Brandenburg und Frankfurt (Oder) spielt in der Debatte eine Rolle. Er ist Pendlers Liebling, was zur Folge hat, dass die Kapazitäten erschöpft sind und das Ankoppeln eines sechsten Waggons ernsthaft in Erwägung gezogen wird.

Das ist einfacher gedacht als getan, denn selbst neu sanierte Bahnsteige sind zu kurz für einen Expresszug mit sechs Hängern. Bahn und Land würden sagen, sie sind Opfer ihres eigenen Erfolgs. Kritiker behaupten zu Recht, beide haben bei der Modernisierung der Brandenburger Bahnhöfe die Weichen falsch gestellt und den rasanten Pendleransturm sträflich vernachlässigt. Der Verkehrsverbund muss deshalb bei der Neuvergabe der Verträge zum Stadtbahn-Netz Ende 2022 nach Lösungen suchen, wenn der Nahverkehr nicht selbstverschuldet an seine Grenzen stoßen soll.